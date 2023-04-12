Нова форма вручення повісток в Україні: адвокат пояснив деталі

Вручати повістки тепер можуть громадянам незалежно від їх місця реєстрації чи проживання.

В Україні змінилася форма вручення повісток. Тепер їх можуть виписувати службові особи навіть якщо ви не маєте прописки в місті, але перебуваєте в ньому якийсь певний час.

Про це на своїй сторінці в соцмережі розповів адвокат Станіслав Ліфлянчик.

“Тепер не залежить від того, в якому місті ви стоїте на обліку в ТЦК. Вам має право видавати повістку військкомат іншого міста чи іншого району. ви вже по цій повістці повинні з’явитися до ТЦК. Це врегульовано не законом, а постановою Кабінету міністрів. Таким чином повістки можуть видаватися, а не виписуватися. Тобто виписувати повістки на колінка все ще не можна”, - пояснив адвокат.

Нагадаємо, що нова постанова Кабміну, згідно з якою під час мобілізації в країні українцям тепер можуть вручати повістки незалежно від місця їхнього військового обліку, на практиці може виявитися недосконалою.

Читайте також: