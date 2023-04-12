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Нова форма вручення повісток в Україні: адвокат пояснив деталі

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Нова форма вручення повісток в Україні: адвокат пояснив деталі

В Україні заговорили про повістки через Вайбер, Телеграм та інші месенджери / Фото: ТСН.ua

Вручати повістки тепер можуть громадянам незалежно від їх місця реєстрації чи проживання.

В Україні змінилася форма вручення повісток. Тепер їх можуть виписувати службові особи навіть якщо ви не маєте прописки в місті, але перебуваєте в ньому якийсь певний час.

Про це на своїй сторінці в соцмережі розповів адвокат Станіслав Ліфлянчик.

“Тепер не залежить від того, в якому місті ви стоїте на обліку в ТЦК. Вам має право видавати повістку військкомат іншого міста чи іншого району.  ви вже по цій повістці повинні з’явитися до ТЦК. Це врегульовано не законом, а постановою Кабінету міністрів. Таким чином повістки можуть видаватися, а не виписуватися. Тобто виписувати повістки на колінка все ще не можна”, - пояснив адвокат.

Нагадаємо, що нова постанова Кабміну, згідно з якою під час мобілізації в країні українцям тепер можуть вручати повістки незалежно від місця їхнього військового обліку, на практиці може виявитися недосконалою.

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Дата публікації
Перегляди
2266
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