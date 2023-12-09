Нова гаряча точка на фронті: експерт вказав, де ще найближчим часом активізуються росіяни

Найближчим часом росіяни можуть посилити атаки на Вугледар у Донецькій області

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі телеканалу "Еспресо".

Він зауважив, що окупанти активізувалися на багатьох напрямках: в Авдіївці, на Куп'янсько-Лиманському напрямку, біля Бахмута – як на західній локації, так і на південній, у напрямку Кліщіївки та Андріївки, а також у районі Мар'їнки.

"Найближчим часом, я у цьому впевнений, розпочнеться інтенсифікація боїв біля Вугледара. Тобто досить широкий фронт активізувався по деяких локаціях. І це можна назвати таким запасним планом для російського командування. Якщо вони не зможуть виконати завдання щодо захоплення Авдіївки до Нового року або так званих виборів у Росії, то у них буде можливість по деяких з цих напрямків досягти якогось успіху", – каже Коваленко.

Вугледар на карті / Фото: Deepstatemap

На його думку, біля Куп'янська РФ не може розпочати наступальні дії, поки не захопить село Синьківка.

Синьківка на карті / Фото: Deepstatemap

Експерт припускає, що Путін у своїй передвиборчій кампанії може обіграти взяття армією РФ Синьківки чи Авдіївки, або Мар'їнки, Кліщіївки чи Андріївки, чи, скажімо, Вугледара.

"Якщо загально говорити про цей запасний план ворога, то найбільшим важливим з усіх є навіть не Кліщіївка, не Андріївка, не Синьківка, не Авдіївка, а є саме Вугледар. Ось це для росіян на сьогодні дійсно тактично дуже важлива локація. Всі інші мають виключно політичні моменти", – підсумував Коваленко.

Раніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що окупанти почали стягувати в напрямку Вугледара великі резерви.

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