Нова хитрість: коригувальники вогню, які працюють на РФ, у соцмережах пропонують безкоштовну заміну вікон

Нова хитрість: коригувальники вогню, які працюють на РФ, у соцмережах пропонують безкоштовну заміну вікон

Не варто реагувати на такі повідомлення та допомагати ворогу нищити українські міста.

Коригувальники вогню, які працюють на РФ, вдались до нової хитрої схеми: вони пропонують жителям обстріляних російськими загарбниками районів безкоштовну заміну вікон, щоб отримати інформацію про пошкодження.

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Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Якщо ви бачите в соціальних мережах допис про Ігоря чи Івана, якого особисто не знаєте, але він пропонує безкоштовно допомогти с заміною вибитих шибок, то будьте уважні та перевіряйте інформацію. При цьому "добродій"‎ може задавати безліч питань про ваш будинок та все що поруч", - йдеться у повідомленні.

Жителів України закликали не реагувати на такі повідомлення та не допомагати ворогу нищити українські міста.

Нагадаємо, у Волинській області контррозвідка СБУ затримала громадянина Білорусі, який шпигував на іноземні спецслужби.

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