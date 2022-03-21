Нова хитрість: коригувальники вогню, які працюють на РФ, у соцмережах пропонують безкоштовну заміну вікон

Не варто реагувати на такі повідомлення та допомагати ворогу нищити українські міста.
Коригувальники вогню, які працюють на РФ, вдались до нової хитрої схеми: вони пропонують жителям обстріляних російськими загарбниками районів безкоштовну заміну вікон, щоб отримати інформацію про пошкодження.
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Якщо ви бачите в соціальних мережах допис про Ігоря чи Івана, якого особисто не знаєте, але він пропонує безкоштовно допомогти с заміною вибитих шибок, то будьте уважні та перевіряйте інформацію. При цьому "добродій" може задавати безліч питань про ваш будинок та все що поруч", - йдеться у повідомленні.
Жителів України закликали не реагувати на такі повідомлення та не допомагати ворогу нищити українські міста.
Нагадаємо, у Волинській області контррозвідка СБУ затримала громадянина Білорусі, який шпигував на іноземні спецслужби.
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