Нова хвиля мобілізації у РФ та атака дронів на Москву: головні новини ночі 5 вересня 2023 року

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Головні новини ночі 5 вересня 2023 року:
- Шойгу підписав наказ про нову хвилю мобілізації у РФ: скільки планують набрати Читати далі –>
- У ЗСУ заявили що Росія на другій лінії оборони побудувала мережу підземних тунелів Читати далі –>
- У держдепі США прокоментували переговори Ердогана з Путіним щодо зернової ініціативи Читати далі –>
- Московські аеропорти тимчасово припинили роботу Читати далі –>
- Зеленський підписав закон про впорядкування адміністративно-територіального устрою Криму Читати далі –>
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