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Нова хвиля мобілізації у РФ та атака дронів на Москву: головні новини ночі 5 вересня 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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3422
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Нова хвиля мобілізації у РФ та атака дронів на Москву: головні новини ночі 5 вересня 2023 року

Мобілізація у РФ / Фото: Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 5 вересня 2023 року:

  • Шойгу підписав наказ про нову хвилю мобілізації у РФ: скільки планують набрати Читати далі –>
  • У ЗСУ заявили що Росія на другій лінії оборони побудувала мережу підземних тунелів Читати далі –>
  • У держдепі США прокоментували переговори Ердогана з Путіним щодо зернової ініціативи Читати далі –>
  • Московські аеропорти тимчасово припинили роботу Читати далі –>
  • Зеленський підписав закон про впорядкування адміністративно-територіального устрою Криму Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
3422
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