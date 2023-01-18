Нова хвиля мобілізації в РФ націлена на жителів Москви: готують рейди підприємствами і бояться протестів

У Москві співробітники військоматів ходитимуть по підприємствах, щоб агітувати та залякувати людей, а з власників підприємств збирати "добровільні" пожертви на армію РФ, подекуди суми таких поборів сягають кількох мільйонів рублів.

У Росії готуються до нової хвилі мобілізації. Військкомати націлені на жителів Москви. Окрім цього російська влада боїться протестів, тому в столиці РФ у вводиться заборона збиратися групами понад 20 людей.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Передбачається, що нова хвиля мобілізації в РФ буде зосереджена на населення центральних регіонів. У Москві на підприємства ходитиму групи працівників військкоматів для проведення агітації серед працівників.

У розвідці кажуть, що агітаційні заходи супроводжують моральним тиском, залякуванням людей. Найбільше воєнкомів цікавлять чоловіки віком 40-55 років, які відслужили строкову службу в армії та мають певні військові спеціальності.

"Посилюється агітаційна робота, спрямована на іноземних громадян, зокрема, мігрантів з колишніх республік СРСР. Чоловікам призовного віку, які звертаються в органи влади для отримання громадянства РФ, пропонується підписати контракт на проходження військової служби. Після цього питання надання громадянства вирішується автоматично", - розповідають в ГУР.

За даними розвідки, власників комерційних підприємств та приватних підприємців змушують робити "добровільні" пожертви на користь Збройних сил РФ (подекуди суми таких поборів сягають кількох мільйонів рублів).

Також у Москві формуються "добровільні" групи з 3-5 людей для патрулювання центральних вулиць, площ, місць поблизу станцій метро та великих торгових центрів. Їхнє завдання – запобігати можливому скупченню людей задля недопущення можливих протестних акцій. Згідно з отриманими інструкціями, "підозрілим" вважаються будь-які групи понад 20 осіб.

Мобілізація в Росії

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, росіяни готують близько 200 тис. нових солдатів.

В українській розвідці повідомили, що президент РФ Володимир Путін планує оголосили нову хвилю мобілізації та набрати до 500 тис. бійців. Новоспечених окупантів відправлять у наступ у Донецькій, Харківській областях та, можливо, у Запорізькій області.

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