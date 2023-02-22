Нова хвиля мобілізації в РФ: німецька розвідка повідомила про резерв до мільйона росіян

Путін не рахуватиме втрати, тому що не має наміру відмовлятися від захоплення України.

У Росії можуть мобілізувати ще мільйон людей, тобто подальший мобілізаційний потенціал країни-агресорки становить резерв до мільйона чоловік, якщо в Кремлі вважатимуть це за необхідне.

Про це заявив голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland.

За словами голови Федеральної розвідувальної служби Німеччини, Москва, як і раніше, не буде миритися з поразкою у війні, тому може провести нову хвилю мобілізації, щоб переломити ситуацію на свою користь.

Президент Росії Володимир Путін не вестиме мирних переговорів з Україною і буде продовжувати спроби досягти воєнного успіху, покладаючись на чисельну перевагу.

Каль зазначив, що нав'язати Україні свою волю Кремль зможе, тільки пославши ще більше людей на фронт - мобілізованих восени понад 300 тисяч осіб може виявитися недостатньо.

"Подальший мобілізаційний потенціал Росії - резерв до мільйона чоловік, якщо в Кремлі вважатимуть це за необхідне", — сказав Каль.

Водночас очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив раніше, що більшість чоловіків з РФ, яких мобілізували у першій хвилі, вже відправили на фронт.

А станом на 22 лютого ЗСУ знищили близько 145 060 солдатів армії РФ.

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