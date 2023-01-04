Нова хвиля мобілізації в Росії: в ЗСУ розповіли, як можуть звести нанівець потуги ворога

Звістка про нову хвилю мобілізації в РФ не стала несподіванкою для української армії.

Росії не допоможе нова хвиля мобілізації, що може стартувати 5 січня, адже ці потуги ворога українська армія здатна звести нанівець завдяки своїй навченості, вмотивованості та новітньому озброєнню.

Про це речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

Череватий зауважив, що велика динаміка втрат Росії на фронті потребує оновлення особового складу, тож нова хвиля мобілізації була очікуваною.

Також читайте Друга хвиля мобілізації в РФ: Жданов оцінив загрозу для України

"Звичайно, у нас потужно працюють всі аналітичні, розвідувальні, інформаційні структури. Постійно щодоби проводиться системний аналіз на всіх рівнях, і відтак це (нова хвиля мобілізації – ред.) давно не було таємницею", – наголосив представник ЗСУ.

Разом з тим він зазначив, що ЗСУ здатні звести нанівець будь-які мобілізаційні потуги Росії.

"Наша мотивованість і навченість, помножена на новітню західну техніку – саме це може бути переломом у війні, і може звести нанівець будь-які мобілізаційні потуги ворога", – сказав Череватий.

Нова хвиля мобілізації в РФ

Нагадаємо, Росія готує нову хвилю мобілізації і може оголосити її вже 5 січня. Про це попередив голова української розвідки Кирило Буданов.

Окрім того, в Росії планують запровадити воєнний стан, щоб закрити кордони для чоловіків призовного віку. Про це поінформував очільник українського Міноборони Резніков.

За оцінками екскомандира полку "Азов" Максима Жоріна, мобілізовані росіяни "ще багато біди принесуть на нашу землю". Він пояснив, що призвані до російського війська справді не є "надпрофесійними підрозділами", однак їх буде дуже багато. Йдеться про більше, аніж 300 тис. осіб, про що заявляли у ЗМІ.

Кирило Буданов розказав, як святкує день народження, про нову хвилю мобілізації і розпад Росії

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.