Нова інформаційна провокація РФ проти України за участі західних ЗМІ: журналіст розкрив подробиці

В населеному пункті Розівка Пологівського району Запорізької області росіянами готується інформаційна спецоперація, яка за задумом Кремля, матиме зовнішньополітичні наслідки для України. Для “успіху” цієї операції залучені, крім ворожих спецслужб, дипломати та журналісти, зокрема, західні.

Про це повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі.

“Ми отримали інформацію від наших спецслужб про те, що готується масштабна інформаційна провокація проти України. Адже росіяни воюють не тільки на землі, а й в інформаційному просторі”, — каже журналіст.

Як виглядатиме провокація

Він розповів, як виглядатиме ця провокація: “В населеному пункті Розівка Пологівського району Запорізької області російським військовим поставлена задача — знайти тіло українського загиблого бійця, переодягнути його в російський однострій, прив’язати за ноги до автівки, яку зазвичай використовують українські військові, і протягнути це тіло біля лісосмуги декілька разів”.

За словами Цаплієнка, також планується переодягнути в український однострій російських солдатів: “Цитую: “найгірших відморозків зі «Шторм-Z»”. Це та інформація, яку ми маємо від наших джерел на окупованій території. Отже, переодягнути їх в український однострій і зняти, як вони знущаються над тілом військового”.

Мета спецоперації

Журналіст зазначив, що окупанти планують подати це таким чином, нібито українці порушують правила ведення війни і скоюють злочини проти російських полонених.

“В цю інформаційну операцію залучені не тільки військові, а й російські дипломати, російські журналісти — провідні медіа мають легалізувати цю інформацію, — а також західні журналісти”, — наголосив Цаплієнко.

Він додав, що інформаційною операцією керує найвище керівництво ФСБ.

“Це робиться через те, що буквально днями ООН визнала автентичність відео розстрілів і знущань над українськими полоненими і це має неабиякий розголос в західному світі. Тож росіянам — російським дипломатам, журналістам і спецслужбам — поставлена задача, як вони кажуть, збалансувати цю інформацію і переключити увагу світової спільноти на нібито злочини українських військових”, — сказав журналіст.

Він розповів, що це все відбувається цими днями, знімається в населеному пункті Розівка таким чином, щоб це не побачили місцеві мешканці.

Легалізація через пропагандистські медіа

“Далі відео відправляється до Москви, дуже якісно монтується, тому що всі росіяни, які залучені до операції, розуміють, що відео буде розглядатися буквально під мікроскопом. Далі воно легалізується через російські медіа. Але найгірше, що будуть підключені і західні журналісти”, — акцентував Цаплієнко.

Він звернувся до західних журналістів і закликав їх не брали участь у цій інформаційній психологічній спеціальній операції. “Тому що війна точиться на землі, але війна точиться і в інформаційному просторі за свідомість тих, хто допомагає українцям боронити нашу землю”, — резюмував журналіст.

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