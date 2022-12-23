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Нова маячня Кремля: речнику Путіна примарилося "просування на шляху демілітаризації" України

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
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Час на прочитання
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Нова маячня Кремля: речнику Путіна примарилося "просування на шляху демілітаризації" України

Фото: Associated Press

Так звані "демілітаризація" і "денацифікація" були проголошені Путіним як одні з головних цілей вторгнення до України.

Речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков відзначився черговою абсурдною заявою щодо агресії РФ.

Цього разу Пєскову примарилися "успіхи" Росії щодо так званої "демілітаризації" України. "Демілітаризацію" Путін на початку вторгнення назвав однією з цілей так званої "спецоперації".

У відповідь на запитання російських пропагандистів, чи можна вважати виконаною одну з цілей війни в Україні – так звану "демілітаризацію", Пєсков сказав:

"Можна констатувати, що тут суттєве просування на шляху демілітаризації".

На його думку, постачання радянської техніки до України майже добігло кінця. "Річ у тому, що до України надходить озброєння з колишніх країн Варшавського договору переважно радянського виробництва. Це справді близько до вичерпання", — сказав речник диктатора. Пєсков вважає, що в України скоро повністю закінчаться озброєння та боєприпаси.

Крім того він додав, що наразі немає жодних контактів чи переговорів між РФ та США на тему можливості зустрічі Путіна та Байдена.

Також Пєсков повідомив, що Кремлю "нічого невідомо" про підготовку мирного плану Україною.

Раніше Дмитро Пєсков істерично відреагував на передавання Сполученими Штатами систем ППО Patriot Україні. Він пригрозив, що ці системи стануть "законними цілями" для російських військових.

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1743
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