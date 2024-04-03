Нова мобілізація в РФ: Кремлю довелося реагувати на заяву Зеленського

Речник диктатора Пєсков спробував заспокоїти росіян, що нової мобілізації в РФ не планують.

У Кремлі були змушені відповісти на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Росія на 1 червня готує додаткову мобілізацію 300 тисяч своїх військовослужбовців.

Речник диктатора Путіна Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистським каналам запевнив, що мобілізацію оголошувати не будуть.

"Це неправда", – сказав Пєсков, коментуючи заяву президента Зеленського.

Проте, як відомо, у Кремлі дуже часто приховують свої плани та заперечують наміри, навіть якщо це вже майже всім очевидно. Зауважимо, що напередодні оголошення мобілізації у вересні 2022 року в РФ ледь не до останнього заперечували таку можливість.

Раніше в ГУР відповіли, що в Росії у межах прихованої мобілізації щомісяці відправляють на війну проти України близько 20 000 осіб. Також у Росії влаштовують облави на мігрантів, щоб вручити їм повістки, і вербують безробітних.

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