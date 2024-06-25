Нова модернізація морських дронів СБУ отримала найвищу оцінку Заходу – експерт

У битві за Чорне море команда Василя Малюка весь час знаходиться на крок попереду росіян.

Нова модернізація морських дронів СБУ отримала найвищу оцінку американців.

Про це свідчить і чергова публікація впливового американського видання The Wall Street Journal, пише політолог, екснардеп Олександр Черненко.

Експерт підкреслює, що у битві за Чорне море команда Василя Малюка весь час перебуває на крок попереду росіян.

"Як тільки у ворога думають, що адаптувались, у Службі знаходять нове рішення. І слідує новий, несподіваний удар, до якого ворог не підготовлений. Так, морські дрони вже обладнували системою реактивного залпового вогню. Тепер вони здатні проводити мінування. Служба стала генератором нових військових і технічних ідей у війні, в короткі строки запустивши у виробництво нову розробку та постійно працюючи над її вдосконаленням", – вважає екснардеп.

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Політолог акцентує, що мова йде про унікальну розробку, яка вперше застосовується у бойових умовах. "Завдяки тому, що морські дрони заклали понад 15 підводних мін поблизу акваторії Кримського півострову, Служба безпеки уразила щонайменше чотири ворожих кораблі. При цьому нагадаю, що всього уражено морськими дронами вже 11 російських кораблів", – пише Черненко.

"Публікації від The Wall Street Journal передували декілька репортажів CNN, а американський історик Тімоті Снайдер назвав морські перемоги України – ключовою подією 2023 року. В США люблять переможців, люблять історії успіхи. І імідж України, як країни-переможця на морі завдяки власним розробкам, у рік виборів у США особливо цінний. Виділяти зброю і допомагати будуть успішним", – резюмує експерт.

Раніше стало відомо, що російський корабель вивели з ладу міною, яку за 400 км приніс безпілотник СБУ – це був ракетний корвет "Самум" восени 2023 року. Наступними були патрульний катер "Павло Державін" та великий буксир, який йшов йому на допомогу. Також на міні від Sea Baby підірвався один з двох сучасних протимінних кораблів, які стоять на службі у РФ.

Нагадаємо, що морські дрони СБУ Sea Baby, на які українці збирали кошти через платформу UNITED24, відтепер оснащені реактивними системами залпового вогню "Град" і вже активно знищують солдатів окупаційної армії РФ.

Як працюють українські надводні морські дрони

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