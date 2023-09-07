Нова оборонна допомога від США: Маломуж оцінив перспективи наступу ЗСУ

Російські окупанти дезорієнтовані операціями ЗСУ, а нова оборонна допомога від США дає українській армії хорошу перспективу для наступу.

Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua висловив генерал армії, керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках Микола Маломуж.

За його словами, ворог не орієнтується, на які моделі дій готові Збройні сили України.

“Це вже задум командування, яке готує такі операції, які можуть змінити стратегічний розклад сил на полі бою... Тут вже конкретику, я думаю, ніхто висвітлювати не буде”, - зауважив він.

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Водночас Микола Маломуж відзначив, що додаткові ресурси, які отримають ЗСУ від Сполучених Штатів дають підстави для оптимізму. У цьому контексті він наголосив на важливості візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена.

“Він [Блінкен] приїхав не просто із політичною підтримкою чи навіть грошовою на 1 мільярд, а реальною підтримкою щодо поставки високоточних ракет, можливо, ATACMS, в перспективі - F-16. Тобто тих сил, які матимуть стратегічне значення для наступу. І це якраз така хороша перспектива", - підкреслив генерал.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "МАЛОМУЖ: ЗСУ мають звільнити окуповані території у 2023 році! Коли та як впаде Кримський міст?"

Нагадаємо, США у четвер, 7 вересня, оголосили про виділення нового пакета військової допомоги Україні на суму 600 мільйонів доларів. ТСН.ua опублікував перелік озброєння.

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