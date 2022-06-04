Нова пані посол США побувала в Бородянці і на власні очі побачила звірства окупантів (фото)

Пані посол США Бріджит Брінк 4 червня відвідала Бородянку в Київській області, щоб на власні очі побачити звірства, скоєні під час жорстокої війни Росії.
Разом з Брінк у Бородянці побувала генпрокурорка України Ірина Венедіктова.
Про це повідомило посольство США в Мережі.
"Відповідальні за воєнні злочини – включаючи безпосередніх виконавців та замовників – повинні постати перед судом", – наголосили в дипвідомстві.
"Окрім нашої безпосередньої підтримки Генеральної прокуратури України, Сполучені Штати підтримують міжнародні розслідування, щоб притягнути до відповідальності за звірства, скоєні в Україні", – додали в посольстві.
Посол Брінк відвідала Бородянку разом із генпрокурором України Венедиктовою, щоб на власні очі побачити звірства,...Опубліковано U.S. Embassy Kyiv Ukraine Субота, 4 червня 2022 р.
Нагадаємо, напередодні Брінк заявила, що українська сторона сама вирішуватиме, на яку відстань застосовувати американські реактивні системи залпового вогню HIMARS.
Читайте також: