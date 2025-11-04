Нова партія Storm Shadow для України: експерт назвав наступні цілі для ударів

Ракета Storm Shadow / © Getty Images

Нова партія далекобійних ракет Storm Shadow відкриває для ЗСУ додаткові можливості. Українські військові зможуть ефективніше ускладнювати тилову логістику російської армії.

Про це розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, повідомляє «24 Канал».

Завдяки ракетам Storm Shadow українські бійці отримують можливість ефективніше порушувати логістику противника. На передовій формуються так звані «кілзони» — ділянки завдовжки близько 20 км, де російські війська намагаються взяти під контроль українські шляхи постачання. Бійці зазначають, що нині вихід або вхід на позиції став навіть небезпечнішим, ніж перебування безпосередньо на лінії зіткнення.

«Ми бачили кадри, як літають великі октокоптери з провіантом, як наземні роботизовані комплекси евакуйовують бійців. І те саме ми намагаємося робити з росіянами. Плюс наші далекобійні удари. Вже поступово російська армія точково — це поки що не масове явище, — але починає мати перебої якраз через дефіцит палива«, — розповів Жмайло.

Він звернув увагу, що українські удари по тилових об’єктах уже призвели до дефіциту понад 20% пального в Росії. 37% її нафтопереробних потужностей нині не працюють, а приблизно 60 регіонів РФ відчувають наслідки нестачі палива. Це, відповідно, починає негативно впливати і на боєздатність ворожої армії.

«Ускладнення тилової логістики, знищення складів боєприпасів, командних пунктів та складів із паливо-мастильними матеріалами є досить критичним, як і місця скупчення особового складу», — зауважив експерт.

Він нагадав, що Україна вже мала подібний позитивний досвід під час активного застосування ракет ATACMS та Storm Shadow. Зокрема, під час операції на Курському напрямку українські сили утримували плацдарм завдяки точковим ударам по логістичних маршрутах ворога — тоді знищення штабів і складів забезпечувало стабільність позицій.

Однак, коли кількість далекобійних засобів зменшилася, росіяни змогли перехопити ініціативу, застосувавши значну чисельну перевагу, зокрема за рахунок північнокорейських підрозділів, оскільки, за словами експертів, РФ не здатна була ліквідувати український плацдарм власними силами.

Таким чином, обсяг наданих Україні ракет безпосередньо впливатиме на подальший розвиток ситуації на фронті: від уповільнення наступальних дій росіян до стабілізації лінії оборони завдяки знищенню ворожої логістики — ключового елементу будь-яких наступальних операцій противника.

Нагадаємо, напередодні видання Bloomberg повідомило, що Україна нещодавно отримала нову, невизначену партію ракет Storm Shadow від Великої Британії. Ці постачання мають забезпечити країну запасами на зимові місяці на тлі посилення російських ударів. Повідомляється, що це сталося після відмови президента США Дональда Трампа надати Києву ракети Tomahawk.