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Нова партія HIMARS для Україні та нічні вибухи у Миколаєві: головні новини ночі 21 липня

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Нова партія HIMARS для Україні та нічні вибухи у Миколаєві: головні новини ночі 21 липня

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 21 липня:

  • Сполучені Штати разом з партнери передадуть Україні загалом 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS. Читати далі –>
  • Під час оголошеної вночі 21 липня повітряної тривоги, яка тривала майже до 4 години ранку,  у Миколаєві було чутно потужні вибухи. Читати далі –>
  • Міжнародний кримінальний суд в Гаазі має намір подати свою першу справу щодо ймовірних воєнних злочинів Росії в Україні вже цієї зими. Читати далі –>
  • На Дніпропетровщині російський танк прицільно обстріляв українські комбайни, які на полі збирали хліб. Читати далі –>
  • Американське аерокосмічне агентство NASA оголосило ймовірні дати першого випробувального польоту місії "Артеміда", яка передбачає повернення астронавтів на Місяць. Читати далі –>

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