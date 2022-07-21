Нова партія HIMARS для Україні та нічні вибухи у Миколаєві: головні новини ночі 21 липня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 21 липня:
- Сполучені Штати разом з партнери передадуть Україні загалом 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS. Читати далі –>
- Під час оголошеної вночі 21 липня повітряної тривоги, яка тривала майже до 4 години ранку, у Миколаєві було чутно потужні вибухи. Читати далі –>
- Міжнародний кримінальний суд в Гаазі має намір подати свою першу справу щодо ймовірних воєнних злочинів Росії в Україні вже цієї зими. Читати далі –>
- На Дніпропетровщині російський танк прицільно обстріляв українські комбайни, які на полі збирали хліб. Читати далі –>
- Американське аерокосмічне агентство NASA оголосило ймовірні дати першого випробувального польоту місії "Артеміда", яка передбачає повернення астронавтів на Місяць. Читати далі –>
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