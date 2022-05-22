Мобільний застосунок в Польщі для українців, щоб шукати роботу / Фото: pixabay.com

Нова послуга для українських біженців: в Польщі створять застосунок для пошуку роботи

Нова послуга для українських біженців: в Польщі створять застосунок для пошуку роботи

Для українців, які шукають роботу в Польщі, планують створити спеціальний мобільний застосунок. Що про нього відомо - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Польським парламентом вже було ухвалено рішення про створення інформаційно-комунікаційної системи, яка допоможе спростити українським біженцям процес пошуку роботи. Передбачається, що буде створено окремий веб-сайт та мобільний застосунок, на яких будуть розміщуватися профілі тих громадян України, які зацікавлені у працевлаштуванні в Польщі.

Для використання системи українцю потрібно буде створити профіль співробітника. Там будуть міститися такі дані:

ПІБ;

дата народження;

номер PESEL;

відомості про професійну кваліфікацію, освіту;

досвід роботи.

Доступ до інформації отримають роботодавці, а також ті суб'єкти, які надають посередницькі послуги між потенційними роботодавцями та тими українцями, які займаються пошуком роботи в Польщі.

Варто звернути увагу, що для реєстрації в системі українцям потрібно буде отримати номер PESEL.