Протитанкова міна з «Шахеда» / © Сергій Флеш

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В Україні одразу в кількох регіонах були зафіксовані «Шахеди», які під крилами несли по дві касети з протитанковими мінами ПТМ-3. Це — нова проблема для України.

Про це написав військовий фахівець з систем РЕБ та зв’язку, голова «Центру радіотехнологій» Сергій Бескрестнов, позивний «Флеш» у Telegram.

«На жаль, у нас нова проблема. Сьогодні одразу по кількох регіонах були зафіксовані Шахеди, які під крилами несли по дві касети з протитанковими мінами ПТМ-3. Ця міна має магнітний детонатор і реагує на техніку поруч», — повідомив фахівець.

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«Флеш» зазначив, що поки що задум противника не зрозумілий, що вони хочуть мінувати і навіщо. Може, це теракти на дорогах загального користування, а може, спроба атакувати наше сільське господарство.

Протитанкова міна з «Шахеда» / © Сергій Флеш

«Я прошу всіх звертати увагу на такі предмети і під час виявлення не під’їжджати до них машинами», — наголосив фахівець із радіотехнологій.

Раніше «Флеш» повідомив про нову загрозу для України: в Росії вже з’явилися нові безпілотні ударні катери.