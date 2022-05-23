Нова програма від організації IRC для українських біженців в Польщі: як отримати понад 700 злотих

Нова програма від організації IRC для українських біженців в Польщі: як отримати понад 700 злотих

Організація IRC (International Rescue Committee або Міжнародний Комітет Порятунку) вирішила підтримати українських біженців в Польщі та створила нову програму, відповідно до якої можна отримати понад 700 злотих. Що про неї відомо, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Вже зараз організація IRC в Польщі приймає заявки від українських біженців на отримання грошової підтримки. Отримають фінансову допомогу лише ті громадяни України, які перетнули кордон з сусідньою країною після 24 лютого 2022 року.

Що відомо про нову програму для українських біженців в Польщі

International Rescue Committee створив нову програму для українців, які покинули свої домівки через війну та наразі тимчасово проживають на території Польщі. Відповідно до цієї програми буде виплачено по 710 злотих на одну особу та по 610 злотих на кожного члена сім'ї щомісячно. Однак, варто зазначити, що гроші надходитимуть лише 3 місяці.

Важливо! Якщо ви вже отримували фінансову допомогу від ООН, то в цій програмі реєструватися не потрібно.

Які умови для отримання коштів

Виплати доступні особам, які прибули в Польщу після 24 лютого 2022 року (перетинати українсько-польський кордон не обов'язково, можливий також в'їзд з інших країн);

Учасник програми може не мати номера PESEL чи банківського рахунку - основне штамп про перетин кордону;

Громадяни інших країн, які жили в Україні та перетнули кордон після 24 лютого 2022 року, шукаючи тимчасовий захист, також можуть подати заявку на отримання допомоги;

Якщо ви зареєструвалися на отримання виплати від ООН, але ще не отримали кошти (або взагалі не брали участь в цій програмі), то маєте право на отримання допомоги від IRC.

Що робити, щоб зареєструватися для отримання допомоги від IRC