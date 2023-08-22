Нова російська армія на півдні: в ISW розповіли, яке завдання стоїть перед нею

Нова армія, яка формується керівництвом Росії, буде діяти на півдні і виконуватиме оборонні операції.

Про це йдеться у щоденному звіті Інститу вивчення війни (ISW).

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"Міністерство оборони Великої Британії 21 серпня повідомило, що російські військові, ймовірно, формують нову 18-ту загальновійськову армію з інших підрозділів, які нині діють у Херсонській області, зокрема 22-го армійського корпусу. Нова армія складатиметься переважно з мобілізованого персоналу та зосередиться на оборонних операціях на півдні України", - заначають в ISW.

Російська влада в Дальнєгорську Приморського краю 5 червня заявила, що новостворений 25-й ВО (Південний військовий округ), для якого МО РФ з середини травня набирає добровольців з Далекого Сходу Росії, буде розгорнуто в Запорізькій і Херсонській областях у грудні 2023 р.

"Формування та майбутнє розгортання нових 18-ї та 25-ї армій на півдні України, ймовірно, має на меті дозволити більш ефективним постійним формуванням, таким як 49-та (Південний військовий округ), яка зараз діє в Херсонській області, передислокувати їх на більш критичні ділянки фронту, можливо для посилення втомлених від боїв російських військ", - наголошують аналітики.

Як повідомляли раніше у британській розвідці, Росія створює ще одну армію на окупованому півдні.

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