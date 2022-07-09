"Нова серія легендарного серіалу": ЗСУ влучили у склад боєприпасів військ РФ у Чорнобаївці

Сьогодні українські військові знову завдали удару по ворожих військах на аеродромі в Чорнобаївці.

У районі летовища поблизу Чорнобаївки триває пожежа. Горить склад боєприпасів російських військ.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

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"Ранок у орків почався з прильоту та пожежі на складах боєприпасів. Очевидці у Херсоні повідомляють про довготривалу детонацію", - написав він.

Жителі Чорнобаївки та околиць Херсона пишуть про те, що в районі аеропорту здіймається стовп чорного диму, масштабна пожежа триває.

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський також прокоментував "приліт": "Сьогодні у Херсоні для орків ранок недобрий, і це тільки початок".

Радник голови Одеської ОВА Сергій Братчук теж відреагував на влучання ЗСУ.

"Сьогодні зранку вийшла нова серія легендарного серіалу. Потужний вибух пролунав у районі аеропорту, де зазвичай кучкуються біля своєї техніки рашисти", - написав Сергій Братчук.

Нагадаємо, військовий аеродром у Чорнобаївці російські війська використовують як командний пункт та місце збору літаків і вертольотів. Він уже понад 20 разів ставав мішенню українських військових.

Експерти зазначають, що Чорнобаївка – ключове місце для забезпечення угруповання російських військ у південних регіонах України. Оскільки армія знищила залізничні колії в регіоні, потяги розвантажуються на базах у Криму, а потім гелікоптери доставляють необхідні запаси до Чорнобаївки.

Друга важлива причина, чому росіяни не залишають аеродром, це передовий командний пункт. На території аеродрому розташували штаби всієї Зведеної Південної групи військ: 22-го армійського корпусу, 7-ї десантно-штурмової дивізії та тактичної групи 358-го ЗРП.

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