Нова схема для ухилянтів: викрито незаконний перетин кордону на авто з дипломатичними номерами

Незаконну схему перетину організував громадянин Молдови.
Національне антикорупційне бюро спільно з прикордонниками та слідчими поліції викрили на Одещині схему незаконного перетину кордону військовозобов’язаними. Організатори за $3 тис. пропонували перетин держкордону начебто на автівці з дипломатичними номерами.
Про це повідомляє НАБУ.
Правоохоронці викрили схему з незаконного перетину україно-молдовського кордону військовозобов'язаними громадянами України.
10 червня 2022 року громадянину Молдови повідомили про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.
"За 3 тис. дол. США організатори схеми пропонували переміщення через державний кордон начебто за документами Організації Об’єднаних Націй на автівці з дипломатичними номерами. Фактично ж, як встановили детективи НАБУ, організатори транскордонного трансферу здійснювали переміщення за підробленими паспортами громадян Молдови автомобілями з молдавською реєстрацією з можливістю незаконного виїзду на територію Молдови на транзитній ділянці траси "Одеса-Рені", - йдеться у повідомленні.
Під час спроби незаконного перетину, автівку, якою керував громадянин Молдови, і в якій перебував громадянин України, зупинено прикордонниками та детективами НАБУ.
Нагадаємо, біля кордону з Румунією спіймали 10 контрабандистів.
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