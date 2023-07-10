Нова скандальна заява Маска про контрнаступ: "Україна може втратити ще більше території"

Ілон Маск висловився про контрнаступ і пошкодував "цвіт російської та української молоді в окопах".

Американський мільярдер і винахідник, засновник компанії SpaceX і Tesla Ілон Маск знову відзначився скандальною заявою щодо війни в Україні. Цього разу він заявив, що у разі "провалу" українського контрнаступу РФ зможе захопити ще більше наших територій.

Про це Маск написав у Тwitter.

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Бізнесмен заявив, що в окопах, "не маючи жодних територіальних завоювань, гине цвіт російської та української молоді".

"Яка б сторона не пішла в наступ на міцно укріплені позиції, вона втратить набагато більше солдатів. Більше того, Росія чисельно перевищує Україну ~4:1, тому виграла б війну на виснаження, навіть якби втрати були рівні", – вважає Маск.

Також він припускає, що "якщо український наступ провалиться з великими втратами", Росія під час своєї контратаки "захопить набагато більше території". На думку мільярдера, саме цей фактор утримує Збройні сили України від масштабного контрнаступу.

Скандалні висловлювання Ілона Маска

3 жовтня минулого року Ілон Маск у Twitter зробив низку скандальних заяв щодо України, які зводилися ледь не до заклику капітулювати перед РФ.

Зокрема, він запропонував "віддати" Крим Росії, провести нові псевдореферендуми на окупованих територіях і зобов'язати Україну постачати воду до Криму.

Також Маск заявив, що Росія проводить часткову мобілізацію, тому "перемога України в тотальній війні малоймовірна". Крім того він написав, що "у східних регіонах більшість населення надає перевагу Росії".

7 жовтня Маск написав, що він - "фанат України, але не Третьої світової війни".

ТСН.ua з'ясовував, хто такий Ілон Маск для України - друг чи ворог, і як змінювались риторика і вчинки Маска щодо війни в Україні.

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