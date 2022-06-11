Нова соціальна допомога біженцям в Польщі: де можна її отримати

Нова соціальна допомога біженцям в Польщі: де можна її отримати

Українці в Польщі можуть отримати нову соціальну допомогу. Але лише у Варшаві. Читайте про це більше в матеріалі ТСН.ua.

4 червня 2022 року у столиці Польщі, Варшаві, відкрили соціальний магазин Free Ukraine Store, де українські біженці можуть безкоштовно отримати всі необхідні речі та одяг. Привозять їх сюди мешканці Рембертова. Про це розповідає спеціалізований інтернет-портал inPoland.

Соціальний магазин розташований на вулиці Поціскова, 4 у торговому центрі CityMarket. Тут є одяг, дитячі іграшки та інші необхідні для дому речі. Проєкт був створений групою жінок, які об'єдналися в місцевій групі у соціальній мережі фейсбук ще на початку березня.

Соціальний магазин працює для всіх українців, незалежно від того, з якого регіону України вони приїхали, чи мають якісь пільги. Асортимент досить широкий, а також небайдужі поляки привозять все більше і більше речей, щоб українці, які наразі опинилися в скрутному становищі та в чужій країні, мали змогу отримати найнеобхідніше.

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