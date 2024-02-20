Нова страта українських полонених: Офіс генпрокурора підтвердив злочин росіян біля Роботиного

Офіс генерального прокурора розпочав розслідування за фактом розстрілу окупантами українських військовополонених поблизу Роботиного на Запоріжжі.

Про це передає пресслужба Офісу.

"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", – йдеться у повідомленні.

20 лютого у Мережі було поширено жорстоке відео розстрілу окупантами трьох українських захисників, взятих у полон. За інформацією правоохоронців, подія відбулася 18 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області.

"Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", – наголошують у прокуратурі.

Раніше ресурс DeepState повідомив, що російські окупанти знову розстріляли українських полонених бійців 3-ї БрОП "Спартан"., цього разу біля Роботиного на Запорізькому напрямку.

Інші жахливі історії зі стратами українських полонених росіянами

Нагадаємо, що під час відходу з Авдіївки на позиції "Зеніт" залишились п’ятеро поранених та ще один боєць.

Захисників розстріляли російські окупанти, що захопили позицію. Пропагандисти РФ опублікували жорстоке відео із розстрілом українських військовополонених.

Речник угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій запевнив, що обставини загибелі бійців перевіряють.

У 110-й бригаді пояснили росіяни погоджувалися евакуювати та обміняти поранених із "Зеніту", проте порушили свою обіцянку.

Військовослужбовець 110 бригади Віктор Біляк, який обороняв Авдіївку, розповів, як так сталося, що поранені військові залишилися самі в оточенні. За його словами, за пораненими мала приїхати БМП, але зробити це не вдалося.

Ще раніше ми писали, що ООН підтвердила справжність відеозаписів із стратою Героя України Олександра Мацієвського, якого вбили за слова "Слава Україні!", а також страту полоненого, якому відрізали голову ножем.

У квітні минулого року українців шокувало жорстоке відео страти українського військовополоненого окупантами, на якому загарбники відрізають чоловікові голову.

Журналісти із CNN тоді заявили, що виявили ще одне жахливе відео, на якому, ймовірно, обезголовили двох українських військових.

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