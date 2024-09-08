Нова стратегія України проти дронів РФ: Bild про важливу програму "вбивця шахедів"

У BILD пояснили три етапи проєкту України та союзників у боротьбі проти безпілотників Росії.

В Україні розробляють декілька систем "ловців дронів". Запустити виробництво "вбивць "шахедів" планують до 2025 року.

Про це пише німецьке видання Bild.

"Знищення російських аеродромів західним озброєнням Україні заборонено. Тому уряд у Києві вважає себе штучно послабленим Заходом", – йдеться у статті.

Тому українські інженери та їхні західні союзники працюють над інноваційними рішеннями цієї проблеми – безпілотники-"антидрoни" мають зупинити російські розвідувальні дрони.

Проєкт передбачає три етапи:

квадрокоптери-камікадзе,

безпілотники-камікадзе літакового типу,

"вбивці "шахедів".

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За інформацією видання, перший пункт вже впроваджено. Малі безпілотники перепрограмовані так, що їх можна використовувати не для розвідки чи атаки наземних цілей, а для повітряного бою.

"Щотижня невеликі українські безпілотники таранять близько 50 російських безпілотників-розвідників і навіть збивають більші безпілотники-камікадзе росіян", – розповіли у Bild.

Тим не менш, проблема з невеликими квадрокоптерами полягає в тому, що вони можуть пролетіти лише невелику відстань, тому російські літаки-розвідники можуть втекти від них. У зв'язку з цим, в Україні розробляють так звані "перехоплювачі", тобто безпілотники з нерухомими крилами, які можуть слідувати за російським супротивником на відстані до 60 кілометрів на висоті до чотирьох кілометрів. Безпілотники-"антидрони" вже проходять випробування і, як очікується, будуть розгорнуті пізніше цього року.

На третьому етапі мета України – створити "вбивць шахедів", які зможуть перехоплювати та знищувати ірансько-російські дрoни дальньої дії Shahed.

Щоб вони були ефективними, вони повинні мати швидкість не менше 200 км/год і великий радіус дії (принаймні 200, а краще 500 кілометрів). Ціна теж грає роль.

За інформацією BILD, Україна сподівається увійти в третю фазу своєї програми боротьби з безпілотниками не пізніше 2025 року.

До того часу, у найгіршому випадку, їй доведеться використовувати дорогі ракети Patriot і IRIS-T (4 мільйони або 500 000 євро за постріл), щоб стріляти в небо російськими безпілотниками, які коштують лише 50 000 євро.

Раніше в ISW розповіли, як Україні вдається успішно боротися із "Шахедами".

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