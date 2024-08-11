Нова стратегія України: як удари по енергетиці можуть змусити Росію відступити

Перенесення війни на територію Росії може серйозно підірвати авторитет російської влади. Удари по енергетичних об'єктах країни-агресорки можуть спровокувати важку зиму для росіян, що у свою чергу може призвести до соціальних заворушень.

Таку думку висловив політолог Тарас Загородній в етері 24 Каналу.

Загородній вважає Удари по енергетичних об'єктах країни-агресорки можуть спровокувати важку зиму для росіян, що в свою чергу може призвести до соціальних заворушень. А також, що знищення інфраструктури противника, особливо енергетичної, вносить хаос всередині Росії.

Політолог зазначив, що події на Курщині продемонстрували, що Путін не є таким великим лідером, як його намагаються представити в Росії. Це збільшує розкол серед російської еліти та створює інтриги між армією та ФСБ, що може відкрити нові можливості для України.

Експерт наголосив, що Україна не повинна захоплювати Курську АЕС, але важливо, щоб вона не функціонувала. Слабкість Росії полягає в її енергетиці, і чим більше Україна знищить енергетичної інфраструктури, тим важче буде для росіян пережити зиму.

Він також прогнозує, що заворушення в Москві можуть поширитися по всій Росії. Це, за його словами, може дозволити Україні диктувати умови та вимагати від Росії відступу з української території. Загородній вважає, що Україна має можливість вже цієї зими поставити Росію в таке становище, як Німеччина під час Першої світової війни, коли вона була змушена відступити через виснаження.

Він впевнений, що посилення тиску на Росію, включаючи події на Курщині, може спричинити серйозні проблеми для російської влади та змусити її переглядати стратегію, відводячи ресурси з інших напрямків, таких як Харків або Донеччина.

Нагадаємо, наступ українських військових на Курську область Росії, про стратегічні цілі якого досі не повідомлено, може сприяти швидшому завершенню війни.

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