Нова тактика росіян: майор ЗСУ розповів про подальші ракетні атаки по Україні

Російська промисловість за місяць здатна виготовляти не більше, ніж 50 ракет усіх типів.

Російські загарбники продовжують терор українських міст навіть попри те, що у них залишилося близько 15% далекобійних та високоточних ракет від тієї кількості, що була на початку повномасштабного вторгнення.

Про це розповів військовий аналітик, майор запасу ЗСУ та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман, передає 24 канал.

За його словами, на сьогодні у росіян достатньо ракет для того, щоб продовжити обстріли нашої території. Серед них - Х-555, Х-101, а також "Калібри" та "Кинджали". Останніх на озброєнні ворога значно менше.

Гетьман каже, що за місяць російська промисловість здатна виготовляти не більше, ніж 50 ракет усіх типів.

"Окрім того, загарбники мають залишати резерви, оскільки не можуть вистріляти усі ракети, що мають.Відтак, ворог якщо і не припинить терор мирного населення, то здійснюватиме його рідше. Найімовірніше, росіяни не будуть вдаватися до масованих атак. Вони витратили мільярди доларів на масовані обстріли нашої держави упродовж осені – зими. Однак так і не досягли своєї мети – українська енергосистема як і українці вистояла", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, Ігнат розповів про нову тактику росіян під час масованих ракетних атак.

Читайте також: