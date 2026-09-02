Нова тактика повітряного терору РФ: "Флеш" розповів про загрозу реактивних дронів та виснаження ППО

Росія змінила тактику повітряного терору

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У вересні 2026 року російські окупанти розпочали нову масштабну кампанію повітряного терору українських міст, використовуючи модернізовані реактивні ударні безпілотники. Ворог цілеспрямовано перейшов до денних атак на столицю та інші ключові регіони, щоб повністю паралізувати роботу інфраструктури та економіку.

Про це розповів радник президента України та спеціаліст із військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов в інтерв’ю LIGA.net.

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Зміна тактики ворога та цілодобовий терор

Раніше окупанти переважно здійснювали запуски дронів-камікадзе саме вночі, щоб максимально ускладнити роботу українських мобільних вогневих груп. Нині вони свідомо використовують високі реактивні апарати вдень, намагаючись зупинити рух транспорту та роботу великого бізнесу в мегаполісах.

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«Це виглядає для населення як постійний колапс, адже місто не може так працювати, коли постійно лунають тривоги. Це осмислений і надуманий крок нашого ворога для того, щоб робити терор не тільки по військовим об’єктам, а ще для громадського населення», — пояснив експерт.

Небезпека реактивних дронів та нарощування виробництва

Головним викликом для українських сил протиповітряної оборони стали новітні реактивні безпілотники, які здатні літати на недосяжних для мобільних груп висотах. Водночас противник суттєво наростив потужності свого профільного підприємства в Алабузі, яке вже вийшло на максимальні показники збирання техніки.

«Підприємство Алабуга, яка виробляє „Шахеди“, вийшла на повну потужність. За нашими даними розвідки, вони вже виробляють десь 35-40 тисяч реактивних шахедів на рік, тобто це 3 тисячі кожного місяця», — наголосив Безкрестнов.

Загроза для заходу України та роль Білорусі

Значна дальність польоту нових ударних дронів створює серйозну загрозу для безпеки максимально віддалених від лінії фронту українських областей. Ворожі конструктори спеціально зменшують бойову частину та додають більше палива, завдяки чому дальність польоту апарата легко перевищує 800 кілометрів.

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«Багато хто в школі погано навчався і вважає, що Західна Україна — це далеко від Білорусі та нашого ворога. Але якщо побачити карту, то там рівно 200 кілометрів від кордону Білорусі до Львова, і там далі наші інші міста», — нагадав фахівець.

Сергій Бескрестнов також попередив про небезпеку використання повітряного простору сусідньої країни для ударів по західних регіонах.

Нагадаємо, Криволап попередив, що Росія готує нову хвилю атак. Тактика загарбників передбачає одночасне використання різних типів повітряних цілей — дронів і ракет.

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