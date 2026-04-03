Нова тактика терору: навіщо Росія розтягує повітряні тривоги на весь день

Росія застосовує нову стратегію комбінованих атак, поєднуючи дрони та ракети у світлу пору доби. Основна мета ворога — не лише фізичне знищення інфраструктури, а й повна паралізація української економіки та психологічне виснаження населення.

Про це розповів виконавчий директор Українського центру Дмитро Жмайло для 24 Каналу.

За словами експерта, противник намагається перевести Україну на режим фактично безперервної повітряної тривоги. Це змушує бізнес зупинятися, а людей — перебувати у постійному стресі.

«Росія виробляє близько 400 дронів на місяць, і продовжує нарощувати потужності. Одночасно противник хоче спровокувати обурення українців через те, що нібито дрони-перехоплювачі відправили на Близький Схід», — пояснив Жмайло.

Такий підхід дозволяє ворогу методично шукати слабкі точки в системі протиповітряної оборони, розраховуючи на втому спеціалістів, які працюють у надскладних умовах.

Як Україна дає відсіч

Попри виснажливу тактику ворога, українська сторона активно адаптується. Одним із ключових елементів протидії стало реформування малої ППО. Кількість мобільних вогневих груп, які полюють на «Шахеди», зросла щонайменше вдвічі.

Експерт зауважив, що особисто бачив ефективну роботу захисників неба, коли кілька установок одночасно відпрацьовують по ворожих цілях. Проте він наголосив, що людський ресурс не безмежний, і фахівці також потребують відновлення після тривалих чергувань.

Удари по нетипових об’єктах та політичний тиск

Росія більше не обмежується лише енергетикою. Тепер під ударом можуть опинитися об’єкти, які раніше вважалися другорядними цілями. Це частина великої стратегії з примусу України до миру на умовах Кремля.

«Росіяни методично шукають слабкі ланки: енергетика, теплопостачання, залізниця, харчові об’єкти — б’ють туди, де ППО прикриває гірше. Поки жодна з цих цілей не дала результату, бо українці швидко адаптуються. Стримує росіян і брак стартових майданчиків, які регулярно знищують українські сили. Але атаки триватимуть, бо серйозних успіхів на фронті немає, тому ворог робить ставку на терор цивільних», — зазначив Жмайло.

Паралельно Росія просуває наратив про те, що для припинення вогню нібито достатньо лише віддати окуповану частину Донеччини. Удари по цивільних мають на меті довести суспільство до такого стану, щоб люди самі почали вимагати здачі територій заради припинення обстрілів.

Нагадаємо, 3 квітня Росія здійснила масований комбінований удар по Україні, внаслідок якого постраждали кілька регіонів, є загиблі та десятки поранених.

Зокрема, на Київщині внаслідок атаки загинула одна людина, пошкоджено житлові будинки, адміністративні споруди та інфраструктуру, а у Чабанах дрон влучив у ветеринарну клініку, де загинуло близько 20 тварин.

На Житомирщині в Коростені зруйновано десятки будівель, загинула 70-річна жінка, ще кілька людей, серед яких діти, дістали поранення.

У Харкові після атаки безпілотників загинув чоловік, ще семеро людей постраждали. У Сумах дрон влучив у торговельно-розважальний центр, поранено щонайменше шістьох людей, а також зафіксовано загибель цивільних у громадах області.

У Херсоні російські військові скинули вибухівку на маршрутку з пасажирами — поранення дістали семеро людей.