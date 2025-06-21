Нова тактика ворога: ВМС ЗСУ розкрили причини частих запусків ракет з Чорного моря

Запуск «Калібра» з надводного ракетоносія

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Окупаційна російська армія частіше стала використовувати морські ракетоносії в акваторії Чорного моря для ударів по Україні, ймовірно, через нестачу інших засобів ураження.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявив речник ВМС ЗСУ капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук.

«Зараз є один носій в морі, вважаємо, що він може мати на борту дві ракети. Сьогодні вночі росіяни вчергове застосували такий носій, випустили чотири ракети. Відчувається у росіян нестача засобів ураження, тому що бачимо зміну тактики застосування», — сказав він.

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Плетенчук додав, що раніше росіяни використовували морські ракетоносії в середньому раз на місяць, але у червні вже зафіксовано третє застосування.

«Це застосування не можна назвати масовим, це один і той же корабель, але такий факт підтверджується», — зазначив він.

Речник ВМС ЗСУ заявив, що раніше ознакою запуску ракет «Калібр» була активність ворожої стратегічної авіації. Але станом на зараз росіяни намагаються максимально нашкодити і саме кількість ракет з повітряних носіїв порівняно з попередніми обстрілами зменшилася.

«Але вони намагаються підтримувати темп і застосовуються інші засоби, зокрема, морські носії. І загальна кількість ракет менша, ніж раніше», — пояснив речник ВМС ЗСУ.

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Нагадаємо, у ніч проти 21 червня російські війська здійснили одну з наймасштабніших повітряних атак, застосувавши 280 засобів повітряного нападу. Основний удар було спрямовано на Полтавську область, зокрема місто Кременчук.