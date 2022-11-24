Нова тенденція: експерт розповів, з якою періодичністю тепер росіяни будуть обстрілювати Україну

Експерт також пояснив, чому окупанти саме вчора бомбили Україну.

Росія після одного із наймасованіших обстрілів 23 листопада знову може атакувати Україну через два тижні.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко в Телеграм.

Він нагадав, що ще вчора, 23 листопада, до 23:00 було підключення енерго- та електропостачання у більшості областей. За його словами, у найближчі дві доби можуть тривати стабілізаційні відключення, але загалом енергосистема буде приведена в баланс.

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«Два тижні. Приблизно стільки потрібно російським окупантам для накопичення боєкомплекту, здатного прорвати ППО і завдати значної, але шкоди. Два тижні це той середньостатистичний період перепочинку, до якого ми маємо звикнути», - пише експерт.

Він пояснив, що у ці два тижні входить зняття Росією ракет зі зберігання, обслуговування, логістика, а також виробництво. Утім, Коваленко наголошує, що цей термін вкотре вказує на обмежені можливості окупантів.

«Примітно, що після останнього масованого удару по Україні не минуло повних двох тижнів, але й удар вийшов менш масованим, ніж 10 жовтня. Очевидно, росіяни поспішали до засідання в Європарламенті», - вказав експерт.

«Це ж треба бути настільки деградованими, щоб у день розгляду резолюції про визнання тебе країною – спонсоркою тероризму, завдати удару по цивільній інфраструктурі, підтверджуючи цей статус», - зазначив військово-політичний оглядач.

Коваленко наголосив, що новим ударом окупанти нічого не досягли і ЗСУ продовжать звільняти територію Україну від загарбників. Натомість Росія, за його словами, все швидше занурюється в прірву.

Нагадаємо, 23 листопада російські окупаційні війська завдали чергового ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. Ракети запускали окупанти з районів Волгодонська Ростовської області та Каспійського моря, а також із двох малих ракетних катерів з акваторії Чорного моря.

Загалом росіянами було випущено близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр». Українська ППО знищила 51 ракету. Ще 5 дронів було ліквідовано на півдні країни.

У результаті ракетного терору в Україні зникло світло, місцями були проблеми із водою і мобільним зв’язком. Одразу в країні було розгорнуто пункти «Незламності», де можна зігрітися і зарядити гаджети. На вечір 23 лютого їх було відкрито вже 3024.

На Банковій запевняють, що ситуація складна, але контрольована. Станом на ранок 24 лютого більшість областей вже заживлені. Працює критична інфраструктура, фахівці працюють над відновленням подавання світла споживачам.

В Києві, за даними мера Віталія Кличка, водопостачання повернули на лівому березі міста. На правому обіцяють відновити його в першій половині дня 24 листопада.

Утім, все ще близько 70% відсотків Києва поки без електрики. Енергетики закликають українців максимально економити споживання електроенергії.

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