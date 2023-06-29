Нова війна Росії: Жданов назвав, через скільки років РФ може знову напасти на Україну 

Росія 2022 року внесла корективи в свою військову доктрину в плані розвитку збройних сил.

Військовий експерт Олег Жанов вважає, що Росія не відмовиться від своїх планів захопити Україну і через 50 років може знову спробувати напасти, коли вийде на довоєнний рівень 24 лютого 2022 року.

Таку думку військовий експерт озвучив під час ефіру на своєму Ютуб-каналі.

За його припущеннями, плани у РФ дійсно такі є. Російська влада 2022 року після ведення невдалих бойових дій в Україні внесла корективи в свою військову доктрину в плані розвитку збройних сил. Зокрема, ухвалила рішення повністю перейти на дивізійно-полкову, організаційно-штатну структуру.

"Сьогодні, по-моєму, навіть самий упоротий оптиміст повинен розуміти, що відродити російську армію до стану на 24 лютого 2022 року в реаліях сьогоднішнього дня неможливо. Це можна було б, якщо Росія, припустимо, завтра припинила вогонь і вивела свої війська на свою територію, закрилася б залізною завісою і почала клепати танки і кулемети. Тоді - так. Тоді у перспективі найближчих 50 років цілком можливо вони б вийшли на довоєнний рівень", - зауважив він.

Коли закінчиться війна в Україні

За останніми прогнозами Офісу президента, війна Росії проти України може закінчитися раніше 2024 року. Таку думку озвучив радник голови ОП України Михайло Подоляк після того, як почався контрнаступ ЗСУ.

За прогнозами керівника української розвідки Кирила Буданова, війна закінчиться 2023 року. Виграє її Україна. Під перемогою очільник ГУР має на увазі вихід військ на кордони держави 1991 року. А міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що цей рік стане переломним у війні з Росією.

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