Нова загроза для Харкова, якщо росіяни наблизяться на 25-30 км: експерт назвав небезпеку

Експерт попередив, що росіяни зможуть діставати Харків з артилерії, якщо просунуться на 25-30 кілометрів від міста

Якщо окупантам вдасться підійти до Харкова на відстань 25-30 кілометрів, то вони зможуть використовувати артилерію для обстрілів міста.

Про це заявив керівник Центру військово-політичних досліджень Олександр Мусієнко, передає "РБК-Україна".

Експерт попередив, що росіяни зможуть діставати Харків з артилерії, якщо просунуться до села Липці.

Харків, Липці і окуповані прикордонні села на півночі Харківщини / Фото: Deepstatemap

"Треба розуміти, що там буде 25-30 кілометрів, а цього достатньо, щоб забезпечити вогневий вплив. Тобто ствольна артилерія зможе дістати до північних та північно-східних околиць Харкова", – сказав Мусієнко.

Аналітик висловив сподівання, що Україна все ж зможе збити наступальний темп ворога і зупинити окупантів у результаті комплексних оборонних дій.

На його думку, перебіг подій залежить від того, як швидко Україна зміцнить свої сили на півночі Харківської області, скільки зброї буде використано та як швидко відбуватиметься отримання допомоги від Заходу.

"Якщо буде вжито весь комплекс заходів, думаю, їм не дадуть просунутися далі, ніж на 1-2 кілометри. Якщо ні, доведеться відійти вже на лінії оборони по Харкову. Вони досить міцні і зможуть довго стримувати ворога", – підсумував Мусієнко.

Раніше ТСН.ua зібрав усе, що відомо про наступ у Харківській області.

Нагадаємо, військовий Денис Ярославський, коментуючи наступ РФ на Харківщині, заявив, що є багато питань до тих, хто залишив позиції і до фортифікаційних споруд.

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