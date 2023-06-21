Нова загроза від РФ: коли окупанти можуть підірвати завод "Кримський титан" на півночі півострова

За словами Коваленка, підрив можливий тоді, коли окупанти тікатимуть із Криму.

Російські окупанти можуть використати завод "Кримський Титан" в окупованому Армянську як елемент екологічного шантажу, адже підрив цього підприємства стане масштабною екологічною катастрофою.

Про це заявив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

За його інформацією, зараз росіяни ґрунтовно зводять лінії оборони в північних районах півострова, зміцнюючись у трапеції Армянськ-Медведівка-Джанкою-Красноперекопськ.

"Все це вказує на те, що командування окупаційних військ змирилося з тим, що в перспективі їм доведеться тікати з материкового Півдня України", – вважає Коваленко.

На його думку, основним оборонним плацдармом для росіян стане саме ця "кримська трапеція", про яку Коваленко вже згадував. На одній із вершин цієї "трапеції" і знаходиться "Кримський Титан".

Експерт вважає, що ризик підриву "Кримського Титану" можливий тоді, коли окупанти тікатимуть із самого Криму. Вони можуть піти на цей масштабний терористичний акт, аби загальмувати рух Сил оборони України.

Завод "Кримський титан" на карті

"Це дозволить їм трохи виграти час, загальмувавши просування української армії, але якою ціною. З переляку російське командування вже підривало Каховську ГЕС, щоб виключити гіпотетичне форсування Дніпра. На аналогічний військовий злочин із катастрофічними наслідками вони можуть піти організуючи втечу з Криму", — зазначає Коваленко.

Він закликає міжнародного співтовариства здійснити величезний тиск на Москву, щоб вона розуміла, що кожен екологічний злочин їй коштуватиме дуже дорого.

Нагадаємо, в ГУР повідомили, що окупанти замінували у Криму хімзавод. Розвідка попередила, що якщо там станеться вибух – це буде штучна техногенна катастрофа, жахлива за своїми наслідками. Експерт оцінив наслідки у разі вибуху на "Титані".

Також повідомлялося, що окупанти готують примусову "евакуацію" півночі Криму.

Керівниця об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що підрив "Кримського титану" торкнеться трьох сусідніх країн.