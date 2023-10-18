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Нова загроза з боку РФ: Гуменюк розповіла, звідки ворог може готувати удар по Україні

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
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Нова загроза з боку РФ: Гуменюк розповіла, звідки ворог може готувати удар по Україні

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк

Загроза нанесення ракетних ударів залишається досить високою.

Станом на середу, 18 жовтня, в Чорному та Азовському морях немає ракетоносіїв Чорноморського флоту РФ, однак ворог здатен завдавати удари ракетами морського базування в тому числі й з бухт Новоросійська.

Про це під час брифінгу повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк.

“Загальна ситуація в Чорному морі залишається стабільною, ворог продовжує перебувати в тому районі, який вважає для себе безпосередньо поки що безпековим — це від східного узбережжя Криму до Новоросійська, але корабельне угруповання вони зараз трошки згорнули. Сьогодні ми фіксуємо 5 кораблів в Чорному морі і один в Азовському”, — зазначила вона.

“Зокрема, ймовірно, що це сталося після потужного шторму, в який вони чомусь перебували у відкритому морі і, цілком ймовірно, що зайшли зараз для відновлення в пункти базування. Ракетоносії всі також заведені в пункти базування. Якщо вчора надвечір залишався підводний ракетоносій, то вже вночі зайшов в пункт базування. Але це не відміняє ракетної загрози”, — наголосила Гуменюк.

Вона нагадала, що ворог здатен завдавати удари ракетами морського базування в тому числі й з бухт Новоросійська. Тому загроза нанесення ракетних ударів залишається досить високою.

“Генеральний штаб оцінює ракетну небезпеку як високу, але при цьому попереджає, що на бойовому чергуванні одиниць немає і вірогідність застосування такої зброї все ж таки нижча”, — резюмувала керівниця об’єднаного пресцентру.

Нагадаємо, 13 жовтня ЗМІ повідомили про пошкодження російського корабля у Севастополі. Згодом стало відомо про ураження російських кораблів “Павел Державин” і “Буян”.

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Дата публікації
Перегляди
74
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