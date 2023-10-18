Нова загроза з боку РФ: Гуменюк розповіла, звідки ворог може готувати удар по Україні

Станом на середу, 18 жовтня, в Чорному та Азовському морях немає ракетоносіїв Чорноморського флоту РФ, однак ворог здатен завдавати удари ракетами морського базування в тому числі й з бухт Новоросійська.

Про це під час брифінгу повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк.

“Загальна ситуація в Чорному морі залишається стабільною, ворог продовжує перебувати в тому районі, який вважає для себе безпосередньо поки що безпековим — це від східного узбережжя Криму до Новоросійська, але корабельне угруповання вони зараз трошки згорнули. Сьогодні ми фіксуємо 5 кораблів в Чорному морі і один в Азовському”, — зазначила вона.

“Зокрема, ймовірно, що це сталося після потужного шторму, в який вони чомусь перебували у відкритому морі і, цілком ймовірно, що зайшли зараз для відновлення в пункти базування. Ракетоносії всі також заведені в пункти базування. Якщо вчора надвечір залишався підводний ракетоносій, то вже вночі зайшов в пункт базування. Але це не відміняє ракетної загрози”, — наголосила Гуменюк.

Вона нагадала, що ворог здатен завдавати удари ракетами морського базування в тому числі й з бухт Новоросійська. Тому загроза нанесення ракетних ударів залишається досить високою.

“Генеральний штаб оцінює ракетну небезпеку як високу, але при цьому попереджає, що на бойовому чергуванні одиниць немає і вірогідність застосування такої зброї все ж таки нижча”, — резюмувала керівниця об’єднаного пресцентру.

Нагадаємо, 13 жовтня ЗМІ повідомили про пошкодження російського корабля у Севастополі. Згодом стало відомо про ураження російських кораблів “Павел Державин” і “Буян”.

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