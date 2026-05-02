Нова загроза з Білорусі? : в РНБО оцінили дії армії Лукашенка на кордоні

Білорусь / © ТСН.ua

Реклама

Україна фіксує всі дії Білорусі поблизу кордону. Наразі можливі лише дрібні провокації.

Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

За його словами, українська сторона уважно стежить за діями Білорусі в прикордонних районах.

Реклама

«Щодо Білорусі — всі їхні дії в прикордонні фіксуються. Станом на зараз з того боку можливі хіба дрібні провокації, які будуть коштувати дорожче саме білоруській стороні», — зазначив Коваленко.

Він також додав: «Не більше. Тому краще їх білорусам не робити».

Що передувало

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що на окремих ділянках білорусько-українського кордону було зафіксовано «специфічну активність» з боку Білорусі.

За словами глави держави, українська сторона уважно моніторить ситуацію, фіксує всі дії та тримає їх під контролем. Він наголосив, що у разі необхідності Україна готова оперативно реагувати на будь-які потенційні загрози.

Реклама

Водночас президент підкреслив, що держава здатна захистити свій суверенітет і безпеку громадян, а всі сторони мають усвідомлювати наслідки можливого втягування у будь-яку агресію проти України.

Загроза з Білорусі — що відомо

Нагадаємо, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун раніше заявляв, що основна загроза з боку Білорусі полягає не у можливому повторному наступі, а у використанні її території Росією як військового плацдарму для постійного тиску на Україну та Польщу.

За його словами, станом на зараз білоруська армія не має достатніх ресурсів і мотивації для масштабної наступальної операції. Водночас він наголошував, що ризики можуть зрости у разі, якщо Росія отримає повний контроль над використанням білоруської території, що дозволить їй діяти навіть без формальної згоди Мінська.

Також, до цього, Коваленко заявляв, що Кремль зацікавлений у втягненні Білорусі у повноцінну війну проти України, розглядаючи її територію як майданчик для довгострокового планування наступальних операцій.

Реклама

За його словами, у Білорусі зводять оборонні споруди, де можуть розміщувати російські або спільні контингенти. Водночас він наголошував, що наразі реальної загрози наступу з білоруського напрямку немає, адже російські війська там не сконцентровані у достатній кількості, а білоруська армія не мобілізована.

При цьому Коваленко також звертав увагу, що потенційну небезпеку можуть становити атаки дронів з території Білорусі, що, у разі реалізації, фактично втягне режим Олександра Лукашенка у війну та посилить залежність Мінська від Росії.

