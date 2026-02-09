Нова загроза з Білорусі: ЗСУ напоготові через активність військ Лукашенка

Білоруські військові / © Сайт Міноборони Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив тривалу перевірку боєготовності армії, яка триватиме щонайменше до весни 2026 року. На тлі розгортання російських ракет «Орешнік» та будівництва нових полігонів, Україна перейшла в режим підвищеної пильності.

Про це йдеться у статті Forbes.

Перевірка боєготовності армії Білорусі

Минулого тижня Лукашенко ініціював проведення масштабної перевірки бойової готовності Збройних сил Білорусі з метою оцінити відповідність армії встановленим вимогам. У межах цих заходів білоруські військові залучені до навчань із використанням безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби, відпрацьовують сценарії оборони військових об’єктів, упроваджують сучасні технології та техніку для посилення оборонного потенціалу й підготовки до можливих загроз.

З урахуванням перебігу поточних навчань із перевірки боєготовності Лукашенко повідомив, що вони триватимуть щонайменше до весни. До участі в навчальному процесі також залучили резервістів Збройних сил Білорусі.

Українська сторона уважно відстежує ситуацію навколо перевірки бойової готовності в Білорусі. Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України Лукашенко надавав підтримку президенту РФ Володимиру Путіну. З часом Росія зменшила свою безпосередню військову присутність у Білорусі. Водночас Лукашенко запевнив Путіна, що російська армія може й надалі використовувати Білорусь як «плацдарм для російських військ».

Заяви Зеленського про те, як Білорусь допомагає Росії у війні

З огляду на ці обставини українська влада та Збройні сили продовжують ретельно контролювати розвиток подій. Під час візиту до Литви минулого тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що Білорусь і далі перебуває в економічній, торговельній та енергетичній залежності від Росії, а ситуація в цій країні через це стала «більш небезпечною».

«Російські оператори реактивних дронів-камікадзе „Шахед“ діють проти України з території Білорусі. Ударні комунікації та наведення забезпечуються з Білорусі. Росія використовує Білорусь як платформу для шантажу Європи та світу зброєю „Орешнік“. Білоруська промисловість працює на війну Росії, а білоруські торговельні зв’язки допомагають Путіну купувати компоненти, необхідні для створення загроз для всіх нас у Європі», — розповів Зеленський.

РФ намагається збільшити військову присутність у Білорусі

Крім того, 5 лютого Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Москва намагається «збільшити свою військову присутність у Білорусі та ще глибше інтегрувати її у вигідні для Росії структури». В оцінці ISW наголошується, що «білоруські виробники продовжують підтримувати воєнні зусилля Кремля, обходячи санкції та закуповуючи комплектувальні в Китайській Народній Республіці та Північній Кореї для білоруської та російської оборонної промисловості». Це, своєю чергою, дозволяє Росії продовжувати війну проти України.

Дії Білорусі на кордоні та реакція України

На тлі чинних навчань із перевірки бойової готовності державні ЗМІ Білорусі також повідомляють про плани влади суттєво наростити фінансування охорони кордону поблизу білорусько-українського напрямку. Зокрема, передбачено будівництво п’яти нових прикордонних застав уздовж кордону з Україною. Окремі ресурси буде спрямовано на посилення бойової й польової підготовки та підвищення рівня готовності прикордонників. Також поблизу українського кордону в Білорусі споруджують новий військовий полігон.

Упродовж усієї війни Росії проти України Лукашенко неодноразово запевняв, що не відправлятиме білоруських солдатів до України і що таке рішення не є наслідком зовнішнього тиску. Водночас будівництво нового полігону й облаштування додаткових прикордонних пунктів пропуску поблизу українського кордону під час активних військових навчань змусили українську владу та ЗСУ перейти в режим підвищеної пильності.

Наразі поблизу кордону зберігається атмосфера невизначеності. Незалежно від подальшого розвитку подій, українська сторона, ймовірно, вживатиме всіх необхідних заходів для захисту північного кордону у разі загрози нападу. Україна та її союзники уважно спостерігатимуть за ситуацією, очікуючи подальших кроків.

Зеленський про втягування Білорусі у війну

Зауважимо, під час спілкування з журналістами 7 лютого Зеленський попередив, що Росія намагається повноцінно втягнути Білорусь у війну через розміщення там ракетного комплексу «Орєшнік». Президент наголосив, що це набагато серйозніша загроза за технічну допомогу чи роботу антен для дронів, з якими Україна вже навчилася боротися.

«Такий наш сигнал Білорусі — вас можуть втягнути у цю війну, і рускі цього хочуть», — наголосив Зеленський.

Він висловив сподівання, що білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська та інші представники народу казатимуть європейцям, іншим народам та державам, що РБ втягують у війну.

За словами глави держави, Україна зробить усе можливе, щоб не дати «Орєшніку» спрацювати, адже пряма участь білоруської армії стане великою трагедією.

Росія готує новий наступ на Україну — ISW

На тлі цих новин, за даними аналітиків ISW, Росія готує масштабний наступ на літо 2026 року, плануючи удари на південному та східному напрямках, зокрема на Слов’янськ, Краматорськ та Запоріжжя.

Експерти заявили, що Кремль розраховує на стратегічні резерви, проте стикається з дефіцитом ресурсів і значними втратами, що ставить під сумнів успіх операції. Попри активну підготовку та ймовірний початок нової хвилі атак наприкінці квітня, наразі ворог демонструє тактичну стагнацію, не маючи сил для здійснення глибоких проривів.

РФ хоче перетворити Україну на другу Білорусь

Згідні з іншим звітом ISW, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров знову висунув ультиматуми про «нейтралітет» України, що фактично означає її перетворення на підконтрольну Кремлю державу-посередника. Вимоги щодо України вказують на намір РФ встановити там проросійський уряд, зробивши її подібною до сучасної Білорусі — де-факто анексованою територією під політичним контролем Москви.

Нагадаємо, в середині січня Лукашенко також наказував провести масштабну раптову перевірку боєготовності армії Білорусі, яка включала кілька етапів та особистий контроль диктатора. Анонсувалося, що військові відпрацьовуватимуть протидію дронам і розгортання техніки зі складів зберігання, спираючись на досвід війни РФ проти України.