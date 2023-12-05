Нова заява Безуглої: нардепка пропонує відправити на війну всіх волонтерів, включно з жінками

Заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла в Міжнародний день волонтерів запропонувала наступного року відправити на фронт всіх українських волонтерів, включно з жінками.

Про це вона написала у Facebook.

За словами нардепки, "найкраще волонтерство 2024 року прийти – до ЗСУ".

"Вважаю, час волонтерів має пройти в 2024: обов’язок держави забезпечити все необхідне; громадян – сплатити на це податки; краще волонтерство сьогодні - ПРИЙТИ В ЗСУ! P.S. Народ — це держава. Який народ, така і держава", - написала Безугла.

Народна депутатка зауважила, що була мобілізована 2015 року і пройшла службу. Вона також звернулась до військових.

"Шановні мобілізовані військовослужбовці, ви хочете, щоб до вас у підрозділ прийшли нові? Щоб вас посилили? Дали відпочити? А якщо кажуть, та я ж доначу / я волонтер, я тримаю фронт тут? Тому й написала: краще волонтерство 2024 - прийти в ЗСУ. Це стосується і жінок", - заявила нардепка.

Під дописом Безуглої українці залишили безліч негативних коментарів.

Коментарі до посту Безуглої

Коментарі до посту Безуглої

Коментарі до посту Безуглої

Коментарі до посту Безуглої

Коментарі до посту Безуглої

Коментарі до посту Безуглої

Коментарі до посту Безуглої

Коментарі до посту Безуглої

Нагадаємо, нещодавно Мар’яна Безугла закликала відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Нардепка поскаржилася, що "військове керівництво" нібито не має плану війни на 2024 рік. ТСН.ua. зібрав реакції влади, військових та соцмереж на скандальну заяву Безуглої.

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