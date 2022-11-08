Нова зброя проти російських ракет: як ЗРК NASAMS та Aspide допоможуть захистити Україну

До України в рамках військової допомоги від західних союзників прибули системи протиповітряної оборони NASAMS та Aspide. В Міноборони заявили, що нова зброя значно посилить ЗСУ.

США надали дві системи NASAMS, ще шість Україна отримає згодом. Нова зброя разом з переданими Німеччиною ЗРК IRIS-T та іншими засобами ППО дозволить захистити небо від масованих ракетних атак Росії.

ТСН.ua з'ясував, які особливості мають ЗРК NASAMS та Aspide і як вони посилять протиповітряну оборону України.

NASAMS

Головний редактор військового порталу Defense Express Олег Катков на Youtube-каналі ТСН розповів, що NASAMS - це найсучасніший зенітно-ракетний комплекс середньої дії, який могли поставити союзники в принципі. Такий комплекс захищає, зокрема, Білий дім у Вашингтоні.

За його словами, NASAMS використовує три види ракет:

"AMRAAM-ER знищують цілі на дальності до 40 км. AIM-120 є ракетою повітря-повітря, яку адаптували для запуску з землі. Це найкраща ракета повітря-повітря в принципі за найбільшою кількістю підтверджених знищених літаків противника. Вона дозволяє знищувати цілі на дальності до 20 км. Є ще ракета AIM-9X, яка відповідає за знищення цілей у ближній зоні".

Фото: commons.wikimedia.org

Як повідомив Катков, буквально за місяць до передачі комплексів Україні виробники провели їх модернізацію, щоб перехоплювати масштабну повітряну атаку крилатих ракет. Це дозволить максимально збільшити ефективність відбиття "класичних" ракетних атак РФ по містах України.

Військовий експерт пояснив, в чому перевага NASAMS перед радянськими комплексами "Бук", "Оса" або С300. За його словами, радянські ЗРК можуть обстрілювати 1-2 цілі, тоді як американські NASAMS чи німецькі IRIS-T мають багатоканальність, можуть в одному залпі обстрілювати десятки цілей.

"Це вкрай важливо, оскільки ворог запускає крилаті ракети не по одній, а одразу летить 8-10-12-16. Один комплекс NASAMS може їх знищити одноосібно", - пояснив він.

Aspide

Наземний ЗРК Spada Aspide є спільною італійсько-швейцарською розробкою. Цей зенітно-ракетний комплекс малої дальності передав Україні уряд Іспанії.

Іспанці вказують, що їхні "Аспіди" розраховані на "стаціонарну" роботу та на захист стратегічних об'єктів, як то промислові підприємства, аеродроми чи морські порти, пише Zn.ua.

Aspide є назвою багатоцільових ракет, що використовуються на наземних, корабельних та повітряних платформах. Це сімейство європейських ракет класу повітря-повітря та поверхня-повітря.

ЗРК має радіус дії 35 км, висоту ураження цілей 8000 м, швидкість польоту – 1324 м/с, вагу бойової частини – 30 кг.

Aspide можна використовувати сумісно з іншими зенітними артсистемами, аби ефективніше працювати по повітряним цілям на низькій висоті.

Він може працювати в складі ешелонованої системи ППО та обмінюватись даними із ЗРК інших типів.

Фото: Defence express

Як змінилась позиція Заходу щодо захисту українського неба

Радник міністра оборони Олексій Копитько у колонці на Ліга.net нагадав, як змінилася за місяці війни позиція Заходу щодо надання Україні систем ППО.

"У серпні 2021 року тоді ще віцепрем'єр Олексій Резніков під час візиту до США порушив тему передання Україні систем ППО... Тоді альтернативно обдарована публіка в Україні організовано посміювалася. Мовляв, жартуєте, яке ППО/ПРО. У листопаді 2021 року (рівно рік тому) під час візиту до Вашингтона вже у статусі міністра оборони Резніков просив передати Україні зенітно-ракетні комплекси Stinger. Тоді була відповідь – це неможливо. Неможливо і все…" - пише Копитько.

Радник міністра зазначив, що перші 100 комплексів Stinger з'явилися в Україні наприкінці січня 2022 року (з Литви з дозволу США). На сьогодні отримані (якщо умовно розставити по ешелонах):

0. ПЗРК – Stinger, Piorun, GROM, Mistral, LMM Martlet, Starstreak.

1. ЗРК та ЗАК – Stormer HVM, Dual Mount Stinger, Aspide, Gepard. На підході Crotale.

2. (умовні "БУКи") – ЗРК IRIS-T, NASAMS. На підході Hawk.

3. (умовний С-300) – активно дискутується у прикладному контексті SAMP-T.

Плюс куплено-отримано низку систем радянського зразка.

"Про якесь насичення поки не йдеться, систем ППО/ПРО явно недостатньо. Але головне – відбувся тектонічний зсув. Далі буде лише посилення. З одного боку – це тішить. З іншого боку – прозрілі західні діячі викликають вкрай змішані почуття. Бо сьогодні вони говорять тими словами, що їм адресували рік тому. Літера до літери. І у цього прозріння страшна ціна. Робота продовжується. Наступна мета – літаки", - наголосив Копитько.

У Повітряних силах пояснили, в чому унікальність української ППО

Особливість та унікальність системи протиповітряної оборони України полягає в тому, що вона створена з комплексу всіх доступних засобів, розповів речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Унікальність нашої протиповітряної оборони – це її створення з усього, що ми маємо. Це й переносні зенітно-ракетні комплекси, які є в усіх Сил оборони, не тільки у Повітряних силах. Створено мобільні вогневі групи з ПЗРК та зенітними установками, які розставлені по всій території України на небезпечних напрямках. Працює винищувальна авіація, яка використовується для перехоплення дронів і крилатих ракет. Також зенітні ракетні війська, які працюють як на передньому краї, так і прикривають великі міста та важливі державні об'єкти", - зазначив він.

Ігнат додав, що Україна має дуже велику територію, тому бракує вогневих засобів і засобів виявлення, щоб повністю закрити країну з повітря.

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