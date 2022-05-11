Нова Зеландія запровадила чергові санкції проти Росії через дезінформацію та кібератаки на Україну

Нова Зеландія запровадила чергові санкції проти Росії через дезінформацію та кібератаки на Україну

Уряд Нової Зеландії запровадив нові санкції проти Росії за її агресію проти України.

Міністерка закордонних справ Нової Зеландії Наная Махута оголосила про нові антиросійські санкції проти дезінформації та кібератаки на Україну.

Про це йдеться на сайті уряду Нової Зеландії.

"Пропагандистська машина президента Путіна працює повним ходом, поширюючи брехню та неправдиву інформацію, щоб виправдати незаконне вторгнення Росії. Сьогоднішнє оголошення відображає наше повне неприйняття наративу Путіна та його спроби ввести в оману міжнародне співтовариство», - наголосила Махута.

Санкції торкнуться восьми осіб та організацій, причетних до кампанії дезінформації Путіна, а також кібератак на Україну. Вони ґрунтуються на попередніх санкціях Нової Зеландії проти пропагандистів і розширюють список, включивши так звану

"ферму тролів", речника міністерства оборони Росії та інших.

Наная Махута наголосила, що поряд з військовим вторгненням Росії, Путін використовує цифровий простір як зброю у своїй війні проти України.

Нагадаємо, раніше Нова Зеландія вже запровадила санкції проти Росії. До санкційного списку потрапили 18 фінансових організацій РФ, зокрема, Центральний банк Росії та Фонд національного добробуту.

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