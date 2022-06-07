Нова Зеландія запровадила нові санкції проти Білорусі та Росії: під обмеження потрапив "Газпром"

Нова Зеландія запровадила нові санкції проти Білорусі та Росії: під обмеження потрапив "Газпром"

Під нові обмеження потрапили низка державних підприємств і оборонних структур.

Уряд Нової Зеландії розширив санкції проти Росії та Білорусі. Санкції також стосуватимуться російського газового монополіста – компанії "Газпром".

Про це повідомляється на сайті уряду Нової Зеландії.

"Найбільша російська компанія та десятки військових і промислових корпорацій, які сьогодні під санкціями, відіграють вирішальну роль у розпалюванні незаконної та неспровокованої війни в Україні", – сказала міністерка закордонних справ Наная Махута.

Вона наголосила, що компанії, які потрапили під санкції, контролюються урядом Путіна і мають стратегічне значення для Росії, оскільки вони забезпечують сировину, інфраструктуру, комунікації, транспорт, зброю і фінансування.

"Одним з державних підприємств є "Газпром", найбільша російська компанія і ключове джерело експортних доходів Росії внаслідок продажу газу. Ми також ввели санкції проти підприємств, які створюють зброю і військові технології для путінської війни і є частиною величезного військово-промислового комплексу Росії", - заявила Махута.

У підсанкційному списку було визначено 44 структури, у тому числі шість білоруських оборонних структур. Новозеландцям буде заборонено співпрацювати з цими компаніями.

Нагадаємо, Канада запровадила санкції проти 14 росіян: серед них є й доньки Путіна.

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