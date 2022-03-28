"Нове Алеппо": Франція закликає врятувати жителів Маріуполя

За словами французького міністра, якщо Захід нічого не зробить для допомоги мирним жителям оточеного Маріуполя, то це стане "колективною провиною".
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан закликав врегулювати ситуацію у Маріуполі, порівнюючи ситуацію у місті зі знищенням сирійського Алеппо.
Про це пише The Guardian.
"Ви дуже добре бачите, що Маріуполь — це друге Алеппо", — сказав він на Дохійському форумі, маючи на увазі сирійське місто, яке було фактично зруйноване внаслідок бойових дій у жорстокій громадянській війні.
За словами міністра, якщо Захід нічого не зробить для допомоги мирним жителям оточеного Маріуполя, то це буде "колективна провина".
"Маріуполь – це облогова війна, яку Росія веде вже місяць. Військові облоги – це жахи війни, тому що цивільне населення вбивається, знищується. Страждання жахливі", — сказав очільник французького МЗС.
Нагадаємо, що міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас планував супроводжувати гуманітарну місію в Маріуполь, який зазнає постійних обстрілів з боку Росії.
Читайте також:
- "Місто практично повністю зруйноване": Зеленський розповів росЗМІ про катастрофічну ситуацію в Маріуполі через окупантів
- У Маріуполі окупанти пошкодили 2,6 тис. будинків: 40% вже неможливо відновити
- Пили сніг, а готували на багатті: українка розповіла, як пережила 20 днів пекельної блокади у Маріуполі і витягла ще 100 людей