"Нове Алеппо": Франція закликає врятувати жителів Маріуполя

За словами французького міністра, якщо Захід нічого не зробить для допомоги мирним жителям оточеного Маріуполя, то це стане "колективною провиною".

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан закликав врегулювати ситуацію у Маріуполі, порівнюючи ситуацію у місті зі знищенням сирійського Алеппо.

Про це пише The Guardian.

"Ви дуже добре бачите, що Маріуполь — це друге Алеппо", — сказав він на Дохійському форумі, маючи на увазі сирійське місто, яке було фактично зруйноване внаслідок бойових дій у жорстокій громадянській війні.

За словами міністра, якщо Захід нічого не зробить для допомоги мирним жителям оточеного Маріуполя, то це буде "колективна провина".

"Маріуполь – це облогова війна, яку Росія веде вже місяць. Військові облоги – це жахи війни, тому що цивільне населення вбивається, знищується. Страждання жахливі", — сказав очільник французького МЗС.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас планував супроводжувати гуманітарну місію в Маріуполь, який зазнає постійних обстрілів з боку Росії.

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