Нове "гарматне м'ясо": до кінця липня Росія планує сформувати 16 батальйонів, які перекине до України

На сьогодні Росія сформувала 8 батальйонів, ще стільки ж планує доформувати, щоб в подальшому кинути на фронт до України.

Окрім цього, за даними української воєнної розвідки, російське керівництво формує ще один корпус у Нижньогородській області.

Про це в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.

Також читайте Чи варто зараз боятися наступу армії Білорусі на Україну: військовий експерт відповів

"Перше, що стосується цих так званих добровольчих, патріотичних батальйонів. Це новий підхід, який РФ розпочала зовсім недавно. Місяць тому десь порядка 50 суб’єктів РФ отримали наказ на формування таких батальйонів, чисельність різна – 500-600 осіб. Ми чітко знаємо, що на сьогоднішній день вже сформовано 8 батальйонів. Планується сформувати до кінця місяця ще 8 батальйонів, це буде 16 батальйонів", - сказав він.

За оцінками української розвідки, порядка 4 тисячі російських військових будуть в кожному регіоні, зокрема в Криму. Скібіцький додав, це все йде через воєнкомати і перебуває під контролем держави.

Крім того, за інформацією ГУР, Росія зараз формує ще один корпус у Нижньогородській області, чисельність якого буде становити від 10 до 15 тисяч осіб. Цей підрозділ РФ готує для наступу і оборони.

"Там йде і формування, і бойове злагодження й інші питання, які стосуються створення нового об’єднання. І ми не виключаємо, що воно буде перекинуте на нашу територію. Таким чином вони намагаються впорядкувати для того, щоб оці всі підрозділи, які вони набирають, формують, щоб вони мали потужний наступальний і оборонний потенціал, коли злагоджені батальйони змогли б діяти, як ті батальйони тактичних груп, які були нами розгромлені. А це великі втрати для РФ, це були найбільш відбірні, боєготові, з досвідом підрозділи, які зайшли на нашу територію", – сказав представник ГУР.

Нагадаємо, 22 липня радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що ЗСУ оточили понад тисячу російських окупантів у районі Високопілля Херсонської області.

За словами Арестовича, росіянам буде запропоновано здатися і здати зброю разом із технікою, а в разі відмови "доля їхня буде вирішена".

Пройшов дистанцію IRONMAN заради ЗСУ: історія харків’янина Вадима Коваленка

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.