Нове гарматне м'ясо: у Генштабі ЗСУ повідомили, до яких регіонів Росія перекидає 3-й армійський корпус

Російські військові не залишають спроб захопити усю Донецьку область. Станом на 30 серпня російська армія посилює угруповання своїх військ на Донецькому напрямку.

Окрім цього, РФ продовжує переміщення частин 3-го армійського корпусу на тимчасово захоплені території Запорізької та Харківської областей.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 30 серпня.

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"Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Посилює угрупування військ на Донецькому напрямку. Продовжує переміщення частин 3-го армійського корпусу на тимчасово зайняті території Запорізької та Харківської областей", - йдеться у зведенні.

Тривають авіаційні та ракетні удари російських окупантів по цивільних об’єктах на території України, додали українські військові.

Нагадаємо, Росія "нашкребла" людей на армійський підрозділ, який нараховує 15 тисяч осіб. Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає. що цей третій російський армійський корпус не є загрозою для українських захисників.

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