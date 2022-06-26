"Нове керівництво": експерт пояснив, чому Росія активізувала ракетний терор України

Протистояння усьому цивілізованому світу.

У Російській Федерації змінилося керівництво, яке відповідало за війну в Україні. За даними розвідки Британії, усунули генерала російської армії Олександра Дворнікова та інших осіб. Замість них наразі керівник військово-космічними військами РФ.

Про це розповів експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак в ефірі ТСН.

"Я розумію, що вони використовують тактику, яку добре знають, розуміють - ракетні обстріли. Намагаються вислужитися перед свої керівництвом", - зазначив експерт.

Також він додав, що президенрт РФ Володимир Путін намагається "максимально затиснути в обіймах" самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенко. Мовляв, "ми з тобою йдемо до кінця, і ти йдеш зі мною, сядемо усі".

За словами експерта, це протистояння двох диктаторів усьому цивілізованому світу.

Нагадаємо, білоруські військові риють окопи поблизу кордонів з Україною й деякими країнами Євросоюзу, а також облаштовують фортифікаційні споруди.

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