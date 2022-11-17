Нове ключове завдання у війні проти України: у Британії розповіли, як РФ виснажує запаси крилатих ракет

Руйнування критичної інфраструктури України стало ключовим елементом стратегічного підходу Росії до війни в Україні. Але масовані ракетні бомбардування Росії виснажує її запаси крилатих ракет.

Про йдеться в останньому звіті Міністерства оборони Великої Британії.

"Продовження ударів такого масштабу суттєво виснажує російські запаси крилатих ракет. Руйнування енергетичної інфраструктури України стало ключовим елементом стратегічного підходу Росії у війні проти України", - йдеться в повідомленні.

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Міноборони Британії нагадало, що 15 листопада Росія завдала по Україні щонайменше 80 ракетних ударів великої дальності, переважно по об’єктах енергетичної інфраструктури.

"Це, ймовірно, найбільша кількість ударів, які Росія завдавала за один день від першого тижня вторгнення. Ракети запускалися з повітряних, морських і наземних платформ. Хоча велика частина ракет була успішно перехоплена", - йдеться у доповіді.

Вказується також, що через масовані ракетні атаки Україна значним зменшенням електроенергії, доступної з національної мережі.

"Це вплине на доступ цивільного населення до комунікацій, опалення та водопостачання", - кажуть у Міноборони Британії.

Атака РФ України 17 листопада

Нагадаємо, вранці 17 листопада в Україні знову оголошено масштабну повітряну тривогу. Є загроза масованого ракетного удару по всій території України. Громадян просять бути в укриттях.

За даними КМВА, над Києвом вже збито 2 крилаті ракети. Даних по жертвам та руйнуванням немає, інформація уточнюється.

Також російські терористи обстріляли два інфраструктурні об'єкти в Дніпрі. Попередньо, один постраждалий. Рятувальники ліквідовують наслідки.

Крім того, зранку 17 листопада окупанти РФ вдарили ракетами по об’єкту інфраструктури в Одеській області.

У ніч проти 17 листопада росіяни розбомбили двоповерховий житловий будинок на Запоріжжі. Під завалами опинилися люди. За попередніми даними, двоє з них

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