Нові "буферні" зони та плани на окупацію 4 областей України: що задумала Росія 2026 року

Війна в Україні

Реклама

Росія готується до нової масштабної ескалації, намагаючись захопити якомога більше територій до початку ймовірних переговорів.

Про це йдеться в аналізі Українського інституту майбутнього.

Стратегія «максимального тиску»

Путін публічно підтвердив, що не збирається відмовлятися від початкових цілей так званої «СВО». Навпаки, Кремль планує розширити театр бойових дій. Основна мета — максимізувати тиск на Україну та Захід, щоб диктувати свої умови під час можливого діалогу.

Реклама

Наступ на 2026 рік: нові напрямки та «буферні зони»

За даними аналітиків, очільник генштабу РФ Герасимов уже визначив пріоритетні завдання на цей рік:

Сумщина та Харківщина: розширення так званої «буферної зони». Ворог намагатиметься відсунути лінію фронту глибше в українські області.

Донеччина: замість виснажливих лобових штурмів укріпрайонів, РФ готує обхідний удар на Слов’янськ та Краматорськ із південно-західного напрямку.

Запоріжжя: продовження наступальних дій з метою захоплення ключових логістичних вузлів.

Темпи просування

Аналітики підрахували реальну швидкість просування окупаційних військ. При нинішніх темпах боїв Росії знадобиться ще приблизно 1190 днів, щоб повністю захопити чотири українські області (Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську).

Повна окупація цих регіонів за такої динаміки можлива лише до квітня 2029 року.

Робиться ставка на дрони: формування спецбригад

Для прориву фронту РФ створює нові військові структури. Зокрема, до 1 грудня 2026 року має завершитися формування 50-ї бригади безпілотних систем (БпС).

Реклама

Чисельність: 7 000 осіб.

Мотивація: військовим обіцяють надбавки у розмірі +350%, що прирівнює їх за статусом до Сил спеціальних операцій РФ. Це свідчить про те, що дрони стають головним інструментом російського наступу.

Провокація для зриву переговорів

Служба зовнішньої розвідки РФ уже готує інформаційне підґрунтя для дестабілізації. Аналітики попереджають про можливість масштабної провокації з великою кількістю жертв. Мета Кремля — звинуватити Україну та використати це як привід для зриву переговорного процесу, якщо він піде не за сценарієм Москви.