Нові цілі оскаженілого Путіна: куди посунуть росіяни 2025 року – основні сценарії

Куди може посунути російська армія 2025 року? Експерт назвав основні сценарії і ця інформація дійсно вражає.

Всі деталі – в ексклюзиві TSN.ua.

На YouTube-каналі ТСН дивіться відео: Нові цілі оскаженілого Путіна! КУДИ ПОСУНУТЬ РОСІЯНИ у 2025 році: основні сценарії!

На прийдешній рік Росія поставила собі за мету окупувати низку нових територій в Україні, намагаючись завершити те, що розпочала кілька років тому. Куди саме окупанти спрямують основні свої сили – про це в коментарі для ТСН.ua висловив свою думку військовий експерт Роман Світан. За оцінками аналітика, окупанти поставили перед собою низку цілей в Україні. Зокрема, він прокоментував новини про те, що окупанти перебувають недалеко від Дніпропетровщини.

"Наприклад, на відстані лічених кілометрів від Дніпропетровської області російська армія знаходиться вже третій рік. Станом на зараз через це проблем не збільшується".

Світан також зазначає, що на цей рік росіяни поставили перед собою задачу окупувати далі Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області. А основна задача, яку ворог ставить перед собою — захопити кордони цих регіонів. Наприклад, в Луганській області ми досі утримуємо Білогорівку. Щоб захопити всю Луганську область, російській армії треба вийти на лівий берег річки Оскол. Друга задача — вийти на кордони Донецької області. А ось про те, що окупанти поклали око на Дніпропетровщину - Світан сумнівається.

"Щодо Дніпропетровщини, то я сумніваюся, що на цей рік та на наступний росіяни ставлять перед собою таку мету. Вони не можуть захопити ще ті регіони, які вони внесли до своєї конституції. Тобто завдання минулого року переносять на цей — захоплення Луганської та Донецької областей. Все інше — відволікаючі операції, не основні. Звісно, що при всьому цьому вони будуть боротись за Курську область".

За словами Світана, основні свої сили росіяни спрямують на Донецьку область.

"Однозначно. Вони перебувають на висотах, будуть намагатись просуватись на Покровському напрямку, Костянтинівському, Краматорському, Куп'янському (Харківська область)".

Водночас, на думку Світана, українським Силам оборони слід серйозно замислитись над тим, щоб потужні лінії оборони були на підходах до Дніпропетровщини. Також нагадаємо, що кілька тижнів тому після неформального саміту глав країн СНД біля Санкт-Петербурга коментувати цілі на 2025 рік взявся сам диктатор Путін. Він заявив журналістам, мовляв, "прагне завершення конфлікту в Україні", але зазначив, що Росія "продовжить досягати цілей так званого "СВО" у 2025 році. А на запитання журналістів, чи вірить він у завершення війни у 2025 році російською перемогою, Путін відповів: "У Бога вірю, а Бог із нами". Та все ж відповідаючи на запитання про плани на наступний рік, Путін заявив, що "буде вирішувати всі завдання "СВО" і що це є завданням номер 1".

Нагадаємо, контрольоване розділення Росії на національні утворення з центральною Московією в наступні 50 років є неминучим сценарієм для РФ. Це станеться, якщо режим Путіна збережеться на наступні роки й агресивна політика не зміниться.

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