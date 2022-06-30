Нові цілі: Путін вже не говорить про захоплення всієї України, а вторгнення на Київщину називає "відволікаючими діями"

Нові цілі: Путін вже не говорить про захоплення всієї України, а вторгнення на Київщину називає "відволікаючими діями"

Путін назвав захоплення Донбасу кінцевою метою війни в Україні.

Російський диктатор Володимир Путін досі не хоче публічно визнати, що плани РФ щодо захоплення України провалилися і продовжує стверджувати, що так звана "спецоперація", тобто війна, "йде по плану".

Про це пише російський "Інтерфакс".

Водночас, Путін вже не говорить про "денацифікацію" всієї України, а лише про Донбас. Це свідчить про те, що диктатор скоріш за все зменшив апетити і намагатиметься захопити лише Донеччину та Луганщину.

"Я ж сказав (24 лютого – ред.) про це прямо, публічно, на всю країну, на весь світ. Нічого не змінилося. Кінцева мета мною означена – це звільнення (захоплення. - Ред.) Донбасу, захист цих людей, і створення умов, які б гарантували безпеку самої Росії. От і все. І робота йде спокійно, ритмічно. Ну, як ви бачите, війська рухаються і досягають тих рубежів, які ставляться як завдання на певному етапі цієї бойової роботи. Все йде за планом", – зазначив воєнний злочинець.

Вторгнення російських військ на Київщину, Чернігівщину та Сумщину на початку війни Путін назвав "відволікаючими діями".

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"Тактика, запропонована міністерством оборони, Генштабом, куди війська рухати, куди пересувати, які об'єкти вражати, що за цей час зробити, коли кілька угруповань перебували там у центрі України, що за цей час мало бути зроблено на Донбасі, а там режим київський готувався до цього вже давно, з 2014 року, тому якісь відволікаючі дії там проводилися", – виправдовується диктатор.

Також Путін відмовився говорити про будь-які терміни тривалості війни.

"Ну, термінами не треба говорити, і я ніколи про це не кажу, тому що це життя, це реальні речі. Підганяти під якісь терміни - це неправильно", – підсумував він.

Раніше Путін зреагував на насмішки лідерів G7 щодо його голого торсу.

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