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- Війна
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Загибель журналістки Рощиної у полоні: нові деталі про травми на тілі
Нова медична експертиза виявила, що у тілі загиблої в російському полоні журналістки Вікторії Рощиної були раніше невідомі численні травми.
Нова судово-медична експертиза тіла української журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула у російському полоні, виявила низку раніше невідомих тілесних ушкоджень.
Про це повідомляє LIGA.net.
Результати нової експертизи
Нова експертиза, яку зробили 9 липня, знайшла в Рощиної травму шиї. Також були переломи кісток і синці на голові, правому плечі та ногах. Ще в неї була подряпина на лівій стопі. Раніше вже казали про синці на тілі та зламане ребро.
Але навіть з цими новими даними, чому журналістка померла, досі невідомо. Начальниця Офісу генпрокурора Мар’яна Гайовська-Ковбасюк пояснила, що тіло Рощиної сильно змінилося після смерті. Через це неможливо точно встановити причину смерті та чи пов’язані з нею знайдені травми. Вона також зазначила, що тіло було передане Україні в стані «глибокого замороження з ознаками муміфікації та гниття».
Подальші кроки та розслідування
Наразі результатів дослідження біологічних зразків, раніше відібраних французькими експертами з тіла Рощиної, ще немає. В Україні триває проведення ще однієї — судової медико-криміналістичної експертизи.
У межах справи за фактом незаконного утримання та вбивства української журналістки на території Росії, Національна поліція вже допитала свідків, які розповіли про обставини перебування Рощиної у російських місцях несвободи. Зокрема у СІЗО №2 міста Таганрог Ростовської області та СІЗО №3 міста Кізел Пермського краю.
Українські правоохоронці продовжують вживати заходи для встановлення осіб, причетних до її катування та вбивства. Санкція статті, за якою відкрито справу (жорстоке поводження з цивільними, що призвело до загибелі людини), передбачає довічне позбавлення волі.
Нагадаємо, 4 жовтня 2023 року було оголошено, що Вікторія Рощина зникла безвісти на тимчасово окупованій території України.
27 травня 2024 року російське міноборони вперше підтвердило, що утримує журналістку Рощину в полоні.
Тіло української журналістки Вікторії Рощиної, яка зникла на окупованій території в серпні 2023 року, було повернуто до України в межах обміну тілами загиблих наприкінці лютого цього року.
Вікторія Рощина неодноразово висвітлювала війну в Україні та перебувала в зоні ризику. Її зникнення тривалий час залишалося без коментарів з боку РФ.